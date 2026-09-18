TikTok ya etiquetó más de 3.000 millones de videos creados con IA: cómo busca identificar el contenido artificial

TikTok. Foto: Unsplash.

TikTok reforzó sus herramientas para identificar y transparentar el contenido generado con inteligencia artificial dentro de la plataforma. Según informó la compañía, ya fueron etiquetados más de 3.000 millones de videos como contenido generado por IA (AIGC) mediante una combinación de credenciales de contenido, herramientas de etiquetado para creadores y tecnología de marca de agua invisible.

La expansión de estas herramientas también plantea nuevos desafíos para las plataformas digitales, especialmente por la posibilidad de generar grandes volúmenes de contenido de baja calidad. Frente a este escenario, TikTok anunció nuevas medidas para detectar cuentas que publican spam generado con IA y puso el foco en áreas sensibles como política y actualidad, asesoramiento financiero y contenido médico.

TikTok. Foto: Unsplash.

Cómo busca TikTok identificar los videos generados con IA

La estrategia de la plataforma combina distintas herramientas destinadas a determinar si un contenido fue creado o modificado mediante inteligencia artificial. Uno de los mecanismos son las Content Credentials, que permiten incorporar información sobre el origen de un contenido y los cambios que atravesó antes de llegar a los usuarios. También se utilizan herramientas que permiten a los propios creadores indicar que una publicación fue generada con IA.

A esto se suma una tecnología de marca de agua invisible, que contribuye a identificar determinados contenidos generados o modificados mediante herramientas de inteligencia artificial. TikTok comenzó a utilizar las Content Credentials de la C2PA hace dos años y según la compañía, fue la primera plataforma de video en implementar este estándar tecnológico.

Ahora dio otro paso dentro de esa organización al incorporarse al Comité Directivo de la C2PA, una alianza internacional que desarrolla estándares destinados a aumentar la transparencia sobre el origen y las modificaciones de los contenidos digitales.

El crecimiento de las herramientas de IA permite producir grandes cantidades de contenido en poco tiempo, pero también genera un problema para las plataformas: la circulación de publicaciones de baja calidad o no auténticas.

Por eso, TikTok trabaja en nuevas medidas para detectar cuentas dedicadas a publicar spam generado por IA con especial atención en contenidos relacionados con política y actualidad, asesoramiento financiero y temas médicos.

La empresa también informó que durante los primeros tres meses de 2026 eliminó más de 86 millones de cuentas falsas, como parte de sus acciones contra el contenido no auténtico.

Una guía para aprender a reconocer contenido generado con IA

La estrategia de TikTok no está centrada únicamente en la detección tecnológica, sino que la plataforma también busca que los usuarios puedan comprender mejor cómo se producen estos contenidos y utilizarlos de manera responsable.

Para eso, desarrolló una nueva guía junto con organizaciones y especialistas en alfabetización mediática e inteligencia artificial, entre ellos NAMLE y Henry Ajder.

Además, incorporó un Centro de Información dentro de la aplicación, que ofrece recursos para aprender a reconocer contenido generado con IA cuando los usuarios realizan búsquedas relacionadas con esta tecnología.

TikTok. Foto: NA.

Más de US$4 millones para educación sobre inteligencia artificial

También mantiene un programa educativo junto con organizaciones especializadas en alfabetización sobre inteligencia artificial. Desde su lanzamiento en noviembre de 2025, entidades como No Filtr y la Fundación Raspberry Pi acumularon más de 200 millones de visualizaciones con contenidos destinados a mejorar los conocimientos de los usuarios sobre IA.

La compañía informó que ya comprometió más de US$4 millones para esta iniciativa y anticipó que continuará ampliándola. El objetivo de estas acciones es complementar las herramientas tecnológicas con información que permita a los usuarios identificar mejor qué contenidos fueron creados o modificados mediante inteligencia artificial.