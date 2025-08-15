Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

viernes, 15 de agosto de 2025, 06:07

Condiciones matutinas

Hoy en Santiago Del Estero, el clima en la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso y una humedad del 63%. Las temperaturas mínimas arrancan en 9.5°C, haciendo que las primeras horas del día sean un tanto frescas. El viento se mueve a una velocidad máxima de 26 km/h, lo que podría requerir un abrigo si planeas salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

A medida que avanzamos hacia la tarde y la noche, el pronóstico mantiene el cielo con pocas nubes y las temperaturas máximas alcanzarán los 22°C. El viento seguirá presente, manteniendo una velocidad máxima de 26 km/h. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de precipitación anunciada, es aconsejable estar atentos a cualquier cambio.