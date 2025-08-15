Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Previsión Meteorológica

Condiciones matutinas

Hoy en Santiago Del Estero, el clima en la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso y una humedad del 63%. Las temperaturas mínimas arrancan en 9.5°C, haciendo que las primeras horas del día sean un tanto frescas. El viento se mueve a una velocidad máxima de 26 km/h, lo que podría requerir un abrigo si planeas salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

A medida que avanzamos hacia la tarde y la noche, el pronóstico mantiene el cielo con pocas nubes y las temperaturas máximas alcanzarán los 22°C. El viento seguirá presente, manteniendo una velocidad máxima de 26 km/h. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de precipitación anunciada, es aconsejable estar atentos a cualquier cambio.