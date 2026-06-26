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Tren Retiro-Junín: horarios, precios y paradas del servicio diferencial que conecta el AMBA con la Ciudad

El tren de larga distancia Retiro-Junín suma una alternativa cómoda para viajar desde José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred y Cortines hacia CABA. Horarios, tarifas y cómo comprar pasajes.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Nuevo servicio de larga distancia entre Retiro y Junín
Nuevo servicio de larga distancia entre Retiro y Junín
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El servicio de larga distancia que une Retiro con Junín, operado por Trenes Argentinos, se consolida como una opción diferencial para miles de pasajeros que necesitan trasladarse entre la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades del noroeste del conurbano bonaerense. La formación permite viajar desde estaciones como José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred y Cortines, con una propuesta que combina comodidad, previsibilidad y precios competitivos frente a otras formas de transporte.

A diferencia de los servicios urbanos habituales, este tren ofrece una experiencia pensada para trayectos más extensos: cuenta con ambiente climatizado, baños a bordo, coche comedor y asientos en categoría Primera o Pullman. Estas características lo convierten en una alternativa atractiva para quienes viajan por trabajo, estudios, trámites o conexiones con otros puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Un servicio diario para evitar el tránsito y viajar con mayor comodidad

Uno de los principales atractivos del tren Retiro-Junín es que permite evitar las demoras del tránsito vehicular, especialmente en horarios de alta circulación. Para los vecinos de José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred, el servicio funciona como una opción diferencial para llegar a la Ciudad sin depender del auto, el colectivo o combinaciones más extensas.

Cuentan con aire acondicionado, baños y coche comedor Foto: Prensa Trenes Argentinos

La formación parte todos los días desde Retiro San Martín a las 18:15. Luego realiza paradas en José C. Paz a las 19:16, Pilar a las 19:36, Manzanares a las 19:46 y Dr. Cabred a las 19:53. Además, el recorrido incorporó una parada en Cortines, localidad del partido de Luján, donde el tren se detiene a las 20:05 en sentido hacia Junín.

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Horarios hacia Retiro: qué tener en cuenta para viajar a la mañana

En sentido contrario, el servicio también resulta útil para quienes necesitan ingresar temprano a la Ciudad de Buenos Aires. De lunes a sábados, el tren pasa por Cortines a las 5:33, por Dr. Cabred a las 5:52, por Manzanares a las 6:00, por Pilar a las 6:10 y por José C. Paz a las 6:28. Luego continúa hacia Sáenz Peña, donde arriba a las 7:06, y finalmente llega a Retiro a las 7:28.

Los domingos y feriados el esquema cambia: el paso por Cortines está previsto a las 5:54, por Dr. Cabred a las 6:14, por Manzanares a las 6:22, por Pilar a las 6:32 y por José C. Paz a las 6:50. La llegada a Retiro se produce a las 7:49, por lo que se recomienda revisar previamente el horario según el día de viaje.

Cuánto cuestan los pasajes del tren Retiro-Junín

Los valores del servicio diferencial varían según el tramo, el día de viaje y la clase elegida. Para los trayectos mencionados entre Retiro y las estaciones intermedias del AMBA, los pasajes informados van desde $2.100 hasta $4.700, dependiendo de si el pasajero selecciona Primera o Pullman.

trenes línea sarmiento
Trenes Argentinos anunció un nuevo servicio de larga distancia Foto: Trenes Argentinos

En el recorrido completo entre Retiro y Junín, las tarifas publicadas para cabecera a cabecera alcanzan los $13.200 en Primera y $15.900 en Pullman, aunque pueden existir valores inferiores algunos días de la semana.

Cómo comprar boletos para el tren Retiro-Junín

Los pasajes pueden adquirirse de manera anticipada a través del sitio oficial de ventas de Trenes Argentinos, en webventas.sofse.gob.ar, o en las boleterías de larga distancia habilitadas. La página oficial de Argentina.gob.ar informa que la venta online se encuentra disponible para servicios de larga distancia, incluido el destino Junín, y que para comprar por internet es necesario estar registrado en la plataforma.

También se recomienda comprar con anticipación, ya que los servicios de larga distancia cuentan con asiento asignado y disponibilidad limitada. Para viajar, los pasajeros deben presentar la documentación correspondiente junto con el pasaje.

Por qué este tren puede ser una buena opción para los pasajeros del AMBA

El tren Retiro-Junín gana relevancia porque ofrece una combinación difícil de encontrar en otros medios de transporte: asiento reservado, mayor confort, baños, aire acondicionado y conexión directa con estaciones clave del corredor San Martín. Para quienes viven en Pilar, José C. Paz, Manzanares, Dr. Cabred o Cortines, puede representar una solución práctica para organizar viajes hacia la Ciudad sin atravesar embotellamientos ni depender exclusivamente del transporte automotor.

Con una frecuencia diaria, horarios definidos y venta anticipada de tickets, el servicio se posiciona como una alternativa para quienes buscan viajar más cómodos, planificar mejor sus traslados y reducir el tiempo perdido en el tránsito. En un contexto donde la movilidad entre el conurbano y la Ciudad sigue siendo un desafío cotidiano, esta opción ferroviaria vuelve a poner al tren como protagonista.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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