Línea Sarmiento: confirman cuatro días sin trenes entre Once y Moreno por obras clave

Tren Sarmiento Foto: Archivo NA

La Línea de tren Sarmiento volverá a quedar en el centro de la escena por una interrupción total del servicio en el ramal Once-Moreno, uno de los corredores ferroviarios más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según la información difundida, no habrá trenes desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de julio inclusive, en el marco de un operativo de obras sobre distintos puntos de la traza.

La suspensión abarcará cuatro días consecutivos: el jueves 9 de julio, feriado nacional; el viernes 10, declarado día no laborable con fines turísticos; y el fin de semana integrado por el sábado 11 y domingo 12 de julio. La decisión fue tomada para disponer de una ventana de trabajo más amplia y avanzar con tareas que, según el comunicado interno citado por medios locales, requieren cortar completamente la circulación de formaciones.

Qué tramo estará afectado por la suspensión

La interrupción alcanzará al servicio eléctrico principal de la Línea Sarmiento, que une Once con Moreno, atravesando estaciones clave como Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo y Paso del Rey. El ramal Once-Moreno suele funcionar todos los días y conecta la Ciudad de Buenos Aires con el oeste del conurbano bonaerense.

Tren Sarmiento Foto: -

El impacto será especialmente sensible para quienes utilizan el tren para llegar al trabajo, estudiar, hacer trámites o combinar con otros medios de transporte. En días normales, este corredor opera con frecuencias variables según la franja horaria, por lo que su salida de servicio durante cuatro jornadas obligará a miles de usuarios a buscar alternativas.

Por qué no habrá trenes durante cuatro días

De acuerdo con la información publicada, la suspensión responde a la necesidad de avanzar con obras de infraestructura, mantenimiento, señalamiento y renovación ferroviaria en diferentes sectores de la línea. Entre los trabajos previstos figuran intervenciones en los Aparatos de Vía 10 y 11 en Caballito, tareas vinculadas al paso bajo nivel de Federico García Lorca, labores en el entorno de Villa Luro y ajustes técnicos en Liniers.

También se mencionan obras en el andén central de Ramos Mejía, trabajos en el andén 2 de Morón, la renovación de la mesa de mando de la cabina de señales en Castelar, cableados sobre el puente del Río Reconquista en Paso del Rey y tareas de depuración de vía en la zona de Moreno.

El viernes y sábado, los días más complicados para viajar

Aunque la suspensión comenzará en un feriado, el escenario más complejo se espera para el viernes 10 y el sábado 11 de julio, cuando buena parte de los pasajeros podría necesitar trasladarse igual por trabajo, actividades comerciales, turnos médicos, estudios o compromisos familiares. La falta de trenes podría trasladar una fuerte demanda hacia colectivos, combis, subtes y otros ramales ferroviarios.

En este contexto, se recomienda a los usuarios planificar los viajes con anticipación, salir con más margen de tiempo y consultar el estado del servicio antes de iniciar cualquier traslado. Las demoras podrían sentirse no solo en las estaciones habituales del Sarmiento, sino también en paradas de colectivos cercanas y puntos de combinación del oeste bonaerense.

Qué pasará con los ramales diésel

Según la información disponible, los ramales diésel vinculados a la línea, como Moreno-Mercedes y Merlo-Las Heras, circularían normalmente pese a las tareas previstas en la zona de Moreno. No obstante, los pasajeros deberán verificar horarios y posibles modificaciones antes de viajar, ya que los servicios regionales disponen de frecuencias más limitadas que el ramal eléctrico Once-Moreno.

La recomendación principal es consultar los canales oficiales o actualizados antes de salir, especialmente en jornadas con obras, feriados o cronogramas especiales. El sitio oficial de Argentina.gob.ar reúne información sobre horarios, tarifas y recorridos de la Línea Sarmiento.

Una línea marcada por restricciones durante el año

La nueva interrupción se suma a un año con varias alteraciones en el servicio del Sarmiento. De acuerdo con lo publicado por medios locales, durante los primeros meses de 2026 ya se registraron distintos cortes o limitaciones parciales por obras, incluyendo restricciones entre Once, Haedo y Liniers.

Tre Sarmiento Foto: argentina.gob

Para los usuarios, cada modificación implica reorganizar rutinas, calcular nuevos tiempos y asumir una carga extra en los traslados. Por eso, la suspensión de cuatro días consecutivos promete convertirse en uno de los cortes más relevantes del año para quienes dependen del tren en el corredor oeste del AMBA.

Recomendaciones para los pasajeros

Ante la falta de trenes entre Once y Moreno, los pasajeros deberían tomar algunas precauciones básicas:

Consultar el estado del servicio antes de salir.

Salir con más tiempo del habitual.

Revisar combinaciones con colectivos, subte y otros trenes .

Evitar horarios pico si no es indispensable.

Tener saldo suficiente en la SUBE .

Prever que algunas paradas de colectivos podrían estar más cargadas de lo normal.

La interrupción de la Línea Sarmiento obligará a replantear la movilidad durante cuatro días. Para quienes viajan desde el oeste hacia la Ciudad o desde CABA hacia el conurbano, la clave será anticiparse, confirmar alternativas y no depender de una única opción de traslado.