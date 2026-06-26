Elecciones 2027: los jóvenes no van a votar y la Cámara Nacional Electoral lanzó un tajante comunicado

La Cámara Nacional Electoral busca incentivar el voto joven mediante capacitaciones a aquellos próximos a la edad del sufragio. Foto: Chequeado

La Cámara Nacional Electoral se embarcó en la realización de distintos programas con el objetivo de capacitar y educar en materia cívico-electoral a los jóvenes de 16 y 17 años y a futuros votantes próximos a la edad del sufragio. Estos cursos se realizarán en el ámbito de los establecimientos de educación secundaria de todo el país en coordinación con los respectivos Ministerios de Educación de la Nación y de las Provincias.

La Acordada Extraordinaria nro. 108 del Tribunal estableció que los programas podrán implementarse con la participación activa de las universidades nacionales y de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil con incumbencia acreditada en materia electoral.

La CNE pidió el apoyo de universidades nacionales y de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil con incumbencia acreditada en materia electoral. Foto: Chequeado

¿Qué dice la acordada extraordinaria de la CNE?

Los considerandos de la acordada extraordinaria de la CNE mencionaron que “el sufragio constituye la base del sistema democrático republicano consagrado por la Constitución Nacional ” y, que el artículo 37 de la Ley Fundamental “garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, conforme al principio de soberanía popular y a las leyes que se dicten en consecuencia, y establece que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”.

Continuaron afirmando que es no solo un derecho sino también un deber cívico cuyo efectivo ejercicio “resulta condición de la representación democrática”. Tuvieron en cuenta además que la tasa de concurrencia a las urnas registrada en las elecciones legislativas nacionales de 2025, evidencian una tendencia decreciente.

Las elecciones legislativas nacionales celebradas el 26 de octubre de 2025 registraron una tasa de participación electoral inferior al 70% del padrón habilitado. La franja etaria más afectada es de 16 a 17 años. Foto: Tercer Tiempo News

“Las elecciones legislativas nacionales celebradas el 26 de octubre de 2025 registraron una tasa de participación electoral inferior al 70% del padrón habilitado”, se afirmó en la acordada. Y agrega que este fenómeno regional excede las circunstancias específicas de nuestro país pero que, a mediano y largo plazo, “podría afectar la legitimidad del mandato democrático y el funcionamiento del sistema republicano"

Remarca una vez más que “el descenso de la participación afecta particularmente a las franjas etarias más bajas” y las causas parecen “exceder en gran medida el ámbito de competencias de la justicia nacional electoral”

¿Qué medidas tomará la CNE para incentivar el voto joven?

Para incentivar el voto joven, la CNE dispuso la realización de programas de capacitación y educación cívico-electoral dirigidos a “jóvenes electores de 16 y 17 años y a futuros votantes próximos a la edad de sufragio, a desarrollarse en el ámbito de los establecimientos de educación secundaria de todo el país, en coordinación con los respectivos Ministerios de Educación de la Nación y de las Provincias.“

Por su parte, la Cámara Nacional Electoral pondrá a disposición de las autoridades educativas los materiales básicos necesarios y promoverá la incorporación de los contenidos electorales y cívicos dirigida a los alumnos del nivel secundario. “Estos programas podrán desarrollarse con la participación activa de las universidades nacionales, como así también de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil con incumbencia acreditada en materia electoral”, agregaron en el comunicado.

La Cámara Nacional Electoral pondrá a disposición de las autoridades educativas los materiales básicos necesarios para las capacitaciones. Foto: REUTERS

Una vez más mencionan lo imprescindible de la disposición de recursos pertinentes y de la coordinación de las acciones entre los distintos ámbitos. Solicitaron también la colaboración de la Secretaría de Educación de la Nación y del Consejo Federal de Educación con el fin de “planificar y ejecutar actividades y programas de formación cívico-electoral –sin sesgos ideológicos ni partidarios de ninguna clase-, que permitan capacitar a los jóvenes electores e incentivar su participación electoral".

Sumado a eso, solicitaron la colaboración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de las respectivas Universidades que lo conforman para “promover la realización de acciones conjuntas para implementar campañas de formación y promoción de la participación electoral –en particular por parte de los jóvenes electores".

La Cámara Nacional Electoral pide el apoyo de las Universidades Nacionales para llevar a cabo los programas de capacitación joven. Foto: argentina.gob.ar

La CNE invita a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil con experiencia acreditada en la materia cívico-electoral y educativa a que “propongan y ejecuten acciones de formación, difusión, sensibilización y promoción de la participación electoral, especialmente dirigidas a incentivar la participación de los jóvenes electorales, articulando en lo pertinente esas acciones con la justicia nacional electoral y/o con las demás entidades competentes".

Solicita además la colaboración de las entidades periodísticas y de prensa (ADEPA, FOPEA, APERA, entre otras), y de las plataformas de redes sociales, en la difusión de información de calidad tendiente a capacitar y promover el ejercicio de derecho al sufragio