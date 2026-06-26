Femicidio de Agostina: el sospechoso mensaje que envió la pareja de Claudio Barrelier el día del crimen

Marianela Palmero, de 29 años, es la cuarta detenida. Foto: Infobae

Un mes pasó del femicidio de Agostina Vega, ocurrido en el anteúltimo fin de semana de mayo en el barrio Cofico de la provincia de Córdoba. Y, esta semana, la causa sumó a una cuarta detenida: Marianela Palmero (29), pareja de Claudio Barrelier (33) y madre de su hija de 11 años.

Los interrogantes sobre el rol de Palmero y los otros habitantes en la casa de Juan del Campillo al 800 siempre estuvieron. La pregunta inevitable tiene que ver con “¿cómo es posible que nadie haya podido escuchar el ingreso de la nena de 14 años al domicilio donde Barrelier la habría asesinado?" .

En el expediente de la causa está confirmado que el sábado 23 de mayo a las 22 horas, la adolescente se bajó de un remis en la casa de Claudio Barrelier. El hombre le dijo a Agostina que el objetivo de la visita era que ella “recogiera un regalo para su mamá Melisa”. Así, le pagó el viaje y ambos entraron a la vivienda.

Claudio Barrelier y Marianela Palmero tienen una hija de 11 años. Foto: Infobae

Tras repetidos allanamientos, los peritos hallaron -a través de pruebas con luminol- restos de sangre en el baño del domicilio. Es decir, que allí podría haber cometido el crimen.

El rol de Marianela Palmero y el mensaje que le envió a Barrelier durante el crimen de Agostina

Durante toda la secuencia del horror, Palmero y su hija se encontraban en la casa. Desde que hallaron el cuerpo de la niña en el barrio Ampliación Ferreyra y detuvieron a su pareja, la mujer siempre declaró como testigo. En todos sus testimonios, aseguró que “no había oído nada” y que lo único que sabía de ese día es que Barrelier “había cenado empanadas y luego se había ido a jugar videojuegos en su cuarto privado”.

Sin embargo, tras los resultados de los peritajes acústicos y el chequeo de sus conversaciones por WhatsApp, el fiscal Raúl Garzón ordenó su detención acusándola de “encubrimiento agravado”.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal puso especial foco en un mensaje que Palmero le envió a Barrelier en el mismo momento que ocurría el homicidio. Ese detalle nunca lo había mencionado en sus anteriores declaraciones, algo que despertó las sospechas en las autoridades judiciales.

Claudio Barrelier, de 33 años, es considerado autor material del asesinato. Foto: Puntal

Según detalló Infobae, la mujer le envió: “¿Qué es ese grito?”. La hipótesis sostiene que Palmero podría haber colaborado en la limpieza del espacio luego de que su pareja habría asesinado a Agostina.

Cabe resaltar que Marianela Palmero quedó detenida este miércoles 24 de junio y se encuentra en el Complejo Carcelario N.º 1 “Reverendo Padre Luchesse” en la provincia de Córdoba.

Quiénes vivían en la casa de Claudio Barrelier

En la casa de Claudio Barrelier, el empresario municipal de 33 años preso en la cárcel de Bouwer por el femicidio de Agostina, vivían 3 personas, además de él, su pareja y su hija:

Osvaldo Fasetta (47) , amigo de Barrelier y también detenido por el crimen. Se lo acusa al igual que a Palmero de “encubrimiento agravado” .

Eugenia Ludmila Ascarruz y Matías Córdoba. El día del crimen también estaba el hermano de Córdoba. Por el momento, ninguno está implicado en la causa.

La cuarta detenida por el femicidio no vivía en vivienda de Cofico. Se trata de Soledad Andreani, amante de Barrelier y quien le prestó al sospechoso el automóvil Ford Ka con el que luego se descartó el cuerpo. También está imputada por “encubrimiento agravado”.

Las imágenes de la casa de Barrelier que salieron a la luz

Luego del análisis de los peritos en la casa de Barrelier, trascendieron unas fotografías del interior del domicilio. En las imágenes se puede ver el baño, donde habría ocurrido el crimen, una habitación y el living-cocina. En las últimas dos, lo que prima es el desorden y acumulación de todo tipo de objetos, desde muebles, peluches, y papeles.

El baño de Claudio Barrelier, donde se encontraron restos de sangre. Foto: Infobae

En cambio, el baño se encuentra visiblemente limpio. Solo se muestra parte de la ducha, el inodoro y productos de limpieza dispuestos en una de las mesadas.