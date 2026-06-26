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Endurecen las multas en la Ciudad de Buenos Aires: $200.000 de sanción y la quita de la licencia de conducir por estos motivos

La Ciudad de Buenos Aires realizará multas de hasta $200.000 a infractores y falsificadores. Además, aplicará sanciones más severas, como la suspensión directa de la licencia de conducir.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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La Ciudad de Buenos Aires refuerza las sanciones contra los falsificadores.
La Ciudad de Buenos Aires refuerza las sanciones contra los falsificadores. Foto: Magnific
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a retirar las señales de reserva de estacionamiento destinadas a personas con discapacidad cuando se detectó que sus beneficiarios habían falsificado o alterado la autorización correspondiente. Las sanciones incluyen multas de hasta $200.000, además de otras medidas como la suspensión de la licencia de conducir para quienes incurrieron en esta infracción.

Según fuentes de la Ciudad, las autoridades han retirado más de 400 carteles que ocupaban de forma indebida espacios de estacionamiento reservado al representar un uso ilegal del espacio público. En este sentido, la Secretaría de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires hará un intensivo control sobre la cartelería y retirará aquellas que se vean irregulares.

La Secretaría de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires hará un intensivo control sobre la cartelería. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

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En casos de exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o falsificadas se radicará una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y una posibilidad de hacer un descargo antes del comienzo de una causa penal. Luego de una denuncia, habrá una multa de $200.000.

En los casos de instalar señales de tránsito sin autorización o modificar señalización vigente podría costar hasta $100.000, así como también el pago de los gastos operativos de la remoción del cartel y la pintura del cordón siguiendo un criterio de responsabilidad económica directa.

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Enviarán además desde la Legislatura porteña un proyecto de ley para reformar el Código Contravencional, con el objetivo de tipificar como contravención la falsificación o adulteración de los carteles de estacionamiento destinados a personas con discapacidad.

La Legislatura Porteña busca reformar el Código Contravencional para tipificar nuevos delitos. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Aquellos que utilicen espacios no autorizados, con datos desactualizados o plazos vencidos, la Ciudad les dará un plazo de 20 días corridos desde el dictado del decreto para que hagan la regularización voluntaria de su situación a través del sitio de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad o al mail reservaespacio@buenosaires.gob.ar.

¿Qué dijo Jorge Macri sobre las nuevas multas y sanciones en la Ciudad de Buenos Aires?

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, publicó en la red social X un video que muestra los operativos recientes realizados en la Ciudad. “Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo”, sentenció.

Además, advirtió: “Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal. Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales". Y cerró el mensaje con la frase: “Ley y orden”.

Licencia de conducirCiudad de Buenos Aires
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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