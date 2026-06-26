El Tren Expreso Sarmiento ya funciona: los horarios del servicio rápido que une Once y Moreno

Tren expreso Sarmiento Foto: Trenes Argentinos

El Tren Expreso Sarmiento volvió a captar la atención de miles de pasajeros del oeste del conurbano bonaerense. Trenes Argentinos incorporó un servicio diferencial que une las estaciones Once, Haedo y Moreno con menos paradas, más comodidad y un tiempo de viaje pensado para quienes buscan llegar más rápido a la Ciudad de Buenos Aires o regresar al oeste durante la tarde.

La novedad impacta especialmente en trabajadores, estudiantes y usuarios frecuentes de la línea Sarmiento, uno de los corredores ferroviarios más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires. A diferencia del servicio urbano tradicional, esta prestación funciona con un esquema limitado de días y horarios, y utiliza coches con características superiores, como aire acondicionado, baños y asientos de primera clase.

Qué es el Tren Expreso Sarmiento y por qué es diferente

El nuevo servicio diferencial del Sarmiento conecta Moreno con Once y Once con Moreno realizando una única parada intermedia en Haedo. Esta modalidad permite reducir detenciones y ofrecer un recorrido más ágil para quienes necesitan trasladarse entre la Ciudad y el oeste bonaerense en horarios clave.

La línea Sarmiento suma un nuevo servicio diferencial, con comodidades de primera y un recorrido que se completa en menos de 2 horas Foto: argentina.gob

El tren forma parte del esquema vinculado al servicio de larga distancia que une Once con Bragado, por lo que cuenta con comodidades poco habituales en los servicios metropolitanos diarios. Entre los puntos más destacados aparecen los asientos reclinables, sanitarios a bordo, aire acondicionado y servicio de kiosco, prestaciones que buscan mejorar la experiencia de viaje.

Horarios del Tren Expreso Sarmiento

Por el momento, el Tren Expreso Sarmiento circula tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes. El esquema contempla un viaje por la mañana en sentido al centro porteño y otro por la tarde hacia el oeste del conurbano.

En sentido Moreno hacia Once, la formación parte desde Moreno a las 6:29, pasa por Haedo a las 7:05 y llega a Once a las 7:50. En sentido contrario, desde Once hacia Moreno, el tren sale a las 18:35, se detiene en Haedo a las 19:21 y arriba a Moreno a las 19:56.

De esta manera, el viaje completo entre las cabeceras demanda aproximadamente 1 hora y 21 minutos, con un recorrido directo que evita la mayoría de las paradas del servicio común.

Cuánto cuesta el pasaje y dónde comprarlo

El valor del boleto para viajar en el servicio diferencial fue fijado en $2.600 por tramo. La tarifa es plana, por lo que el monto se mantiene independientemente de si el pasajero viaja entre Once y Moreno o utiliza la parada intermedia de Haedo.

La nueva formación comenzó a operar desde el pasado 17 de junio. Foto: Trenes Argentinos

Un dato importante es que los pasajes no se venden a bordo. Según la información difundida, deben comprarse con anticipación mediante los canales oficiales de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas para servicios de larga distancia.

Qué estaciones incluye el recorrido

El servicio rápido del Sarmiento realiza un recorrido reducido con solo tres estaciones: Once, Haedo y Moreno. Al no detenerse en el resto de las estaciones del ramal común, se convierte en una alternativa pensada para usuarios que priorizan la velocidad y la previsibilidad del tiempo de viaje.

Esta característica lo diferencia del servicio metropolitano habitual de la línea Sarmiento, que cuenta con múltiples paradas intermedias entre la terminal porteña y Moreno. El esquema expreso apunta a facilitar traslados en horarios de alta demanda, especialmente para quienes viajan por trabajo, estudio o trámites.

Las comodidades que ofrece el nuevo servicio

Uno de los mayores atractivos del Tren Expreso Sarmiento es el nivel de confort. Los coches utilizados cuentan con aire acondicionado, baños, asientos más cómodos y servicio de kiosco, una combinación poco frecuente en trenes urbanos del AMBA.

Estas prestaciones pueden ser claves para pasajeros que realizan viajes largos o que necesitan una opción más cómoda frente a colectivos, autos particulares o servicios ferroviarios convencionales. Además, al circular en horarios definidos, el tren permite organizar mejor la rutina diaria.

A quiénes les conviene usar el Tren Expreso Sarmiento

El servicio aparece como una opción conveniente para personas que viven en Moreno, Haedo o zonas cercanas y necesitan llegar temprano a la Ciudad de Buenos Aires. También puede resultar útil para quienes regresan por la tarde desde Once hacia el oeste y buscan evitar traslados más extensos o con mayor cantidad de paradas.

Aunque no reemplaza al servicio común de la línea Sarmiento, suma una alternativa diferencial para determinados días de la semana. Por eso, quienes quieran utilizarlo deberán verificar disponibilidad, comprar el pasaje con anticipación y tener en cuenta que, por ahora, solo funciona lunes, miércoles y viernes.