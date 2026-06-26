Noruega vs. Francia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Noruega recibe a Francia por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Boston y el pitazo inicial se escuchará a las 16:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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Noruega vs Francia en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Noruega y Francia por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.