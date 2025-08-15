Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima del día

Pronóstico del tiempo en Tierra Del Fuego

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. Se esperan temperaturas mínimas de -0.6°C. Mientras la humedad ronda el 96%, no se prevé lluvia durante este periodo del día, permitiendo disfrutar de una mañana relativamente tranquila. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 22 km/h, lo que generará un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente cubierto, con temperaturas máximas de 2.9°C. La humedad permanecerá alta, acercándose al 99%, pero sigue siendo escasa la posibilidad de precipitaciones. Los vientos podrían incrementar su intensidad, alcanzando los 36 km/h, generando ráfagas ocasionales. A medida que avance la noche, el termómetro comenzará a descender, ofreciendo un cierre de jornada frío. Será útil contar con abrigo para las salidas nocturnas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Dado el pronóstico, se recomienda usar ropa abrigada si decide salir durante el día, especialmente considerando las bajas temperaturas y la brisa fresca. Para evitar sorpresas, llevar un rompe vientos podría ser una buena opción. También es aconsejable tener en cuenta la hora de puesta de sol y ajustar sus actividades en consecuencia.