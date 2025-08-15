Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima del día
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 15 de agosto de 2025, 06:07

Pronóstico del tiempo en Tierra Del Fuego

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. Se esperan temperaturas mínimas de -0.6°C. Mientras la humedad ronda el 96%, no se prevé lluvia durante este periodo del día, permitiendo disfrutar de una mañana relativamente tranquila. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 22 km/h, lo que generará un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente cubierto, con temperaturas máximas de 2.9°C. La humedad permanecerá alta, acercándose al 99%, pero sigue siendo escasa la posibilidad de precipitaciones. Los vientos podrían incrementar su intensidad, alcanzando los 36 km/h, generando ráfagas ocasionales. A medida que avance la noche, el termómetro comenzará a descender, ofreciendo un cierre de jornada frío. Será útil contar con abrigo para las salidas nocturnas.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Dado el pronóstico, se recomienda usar ropa abrigada si decide salir durante el día, especialmente considerando las bajas temperaturas y la brisa fresca. Para evitar sorpresas, llevar un rompe vientos podría ser una buena opción. También es aconsejable tener en cuenta la hora de puesta de sol y ajustar sus actividades en consecuencia.