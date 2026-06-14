Cayó una banda que planeaba robos millonarios a dos bancos bonaerenses mediante boquetes: buscaban dólares y oro

Banco Nación de Morón.

Lo que parecía el argumento de una película policial terminó convirtiéndose en una investigación real que mantuvo en alerta a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires durante varias semanas. Una organización criminal integrada por delincuentes experimentados fue desarticulada cuando se preparaba para ejecutar dos robos millonarios mediante la modalidad de boquetes en sucursales bancarias de Morón y Baradero.

La operación fue frustrada por la Policía Bonaerense tras una extensa investigación que incluyó tareas de inteligencia, vigilancia encubierta, monitoreo con drones y seguimientos sobre los principales sospechosos. Según trascendió, el grupo buscaba acceder a sectores sensibles de los bancos para apoderarse de dinero en efectivo, dólares, lingotes de oro y el contenido de cajas de seguridad.

Cayó una banda que quiso robar con boquetes dos bancos de Buenos Aires. Foto: NA.

La investigación se originó el 19 de mayo de 2026, cuando la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado recibió un correo electrónico con una denuncia anónima. El mensaje aportaba información detallada sobre una estructura delictiva que se encontraba planificando dos golpes de gran escala en territorio bonaerense.

El denunciante decidió mantener su identidad bajo estricta reserva por razones de seguridad, aunque proporcionó datos considerados clave por los investigadores. Según la información recibida, la organización ya había definido los objetivos y avanzaba en los preparativos para ejecutar los robos durante el fin de semana largo del 25 de mayo.

Los bancos elegidos y el plan para ingresar mediante boquetes

Uno de los objetivos era una sucursal del Banco Nación ubicada sobre la avenida Rivadavia al 18.059, en Morón. El otro era una sede del Banco Provincia situada en la calle Laprida 1036, en la localidad bonaerense de Baradero.

Sucursal del Banco Provincia de Baradero. Foto: Google Maps.

La modalidad elegida era la misma que en algunos de los asaltos más resonantes de la historia criminal argentina: acceder a las entidades financieras desde propiedades vecinas para evitar los ingresos principales y vulnerar los sistemas de seguridad.

En Morón, los delincuentes analizaban ingresar a través de un local comercial y una cochera lindera al banco. En Baradero, el acceso estaba previsto desde una ferretería y una vivienda particular ubicadas junto a la sucursal.

Los investigadores sospechan además que los delincuentes contaban con información interna relacionada con el funcionamiento de las entidades, lo que habría facilitado la planificación del golpe.

La investigación permitió establecer que la organización estaba integrada por personas con antecedentes penales y experiencia en delitos complejos.

El principal acusado es Carlos Daniel Maidana, señalado como líder de la banda. Según las fuentes del caso, se trata de un exintegrante de la Policía Federal que fue exonerado en 1995 y que acumulaba diversos antecedentes judiciales.

Cayó una banda que quiso robar con boquetes dos bancos de Buenos Aires. Foto: NA.

Junto a él operaban otros colaboradores de confianza, entre ellos un especialista en la construcción de boquetes, conocido por los investigadores como “el Uruguayo”, y un experto informático que habría tenido la función de intervenir o neutralizar sistemas de seguridad tecnológica utilizados por las entidades bancarias.

La estructura funcionaba de manera organizada, con roles específicos para cada integrante y una logística que incluía vehículos con documentación adulterada y vigilancia previa sobre los objetivos seleccionados.

El operativo que evitó el golpe a los dos bancos bonaerenses

Tras recibir la denuncia, la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado desplegó un amplio operativo para corroborar la información. Los agentes realizaron seguimientos sobre los vehículos utilizados por los sospechosos, monitorearon domicilios vinculados a la organización y colocaron equipos de observación en zonas estratégicas cercanas a ambos bancos.

Cayó una banda que quiso robar con boquetes dos bancos de Buenos Aires. Foto: NA.

Además, se utilizaron drones, cámaras de vigilancia y personal encubierto para detectar movimientos sospechosos. La combinación de estas herramientas permitió reunir pruebas suficientes para intervenir antes de que el plan se concretara.

El resultado fue la detención de varios integrantes de la banda y la neutralización de un proyecto criminal que, de haberse ejecutado con éxito, podría haberse convertido en uno de los robos bancarios más importantes registrados en la provincia de Buenos Aires durante los últimos años.

Las autoridades continúan analizando la documentación secuestrada y el material obtenido durante los allanamientos para determinar si la organización tenía previsto atacar otros objetivos financieros.