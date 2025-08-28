Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima local

Condiciones climáticas en la mañana

Este jueves 28 de agosto de 2025, el clima en Buenos Aires se presenta con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán en los 5.6°C, creando un ambiente fresco en las primeras horas del día. No se esperan precipitaciones en este periodo, por lo que, a pesar de las nubes, el clima será relativamente seco con vientos leves que alcanzarán hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el cielo continuará estando parcialmente nuboso, con la temperatura máxima alcanzando los 15.7°C. Los vientos se mantendrán moderados, con ráfagas que podrían llegar a 13 km/h, aportando una brisa fresca al ambiente. La humedad presentará un nivel significativo, situándose alrededor del 92%, lo que puede intensificar la sensación térmica durante el día. En la noche, el cielo claro permitirá algunas vistas despejadas de las estrellas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Es recomendable vestirse en capas para ajustarse a las fluctuaciones de temperatura a lo largo del día. Un abrigo ligero será suficiente para las horas más frescas de la mañana y la noche. Además, dado el alto nivel de humedad, se sugiere tener preparados pañuelos o toallas de mano.