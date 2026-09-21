Buenos Aires se tiñe de violeta: cuándo florecen los jacarandás y cuáles son los mejores lugares para verlos

Durante unas pocas semanas, calles, plazas y avenidas porteñas se transforman por completo Foto: Instagram @marian0sobico

Hay un momento del año en el que Buenos Aires cambia de color. Los edificios y monumentos permanecen en el mismo lugar, pero una explosión de flores violetas transforma el paisaje cotidiano en una postal que sorprende tanto a los vecinos como a los turistas.

Los responsables son los jacarandás, árboles que se convirtieron en uno de los grandes símbolos de la primavera porteña. Su floración principal suele producirse entre octubre y noviembre, aunque el momento exacto puede variar según las temperaturas y las lluvias de cada temporada.

El espectáculo es tan breve como cautivante. Primero, las copas se cubren de flores azuladas y lilas. Luego, los pétalos comienzan a caer y forman alfombras violetas sobre las veredas, las plazas y las calles.

La historia del jacarandá en Buenos Aires

El jacarandá, cuyo nombre científico es Jacaranda mimosifolia, no es originario de la región porteña. Se trata de una especie nativa de las selvas y yungas del noroeste argentino, especialmente presente en provincias como Tucumán, Salta y Jujuy.

Calles, plazas y avenidas se convierten en un inmenso paisaje violeta Foto: Instagram @marian0sobico

Su incorporación al paisaje de Buenos Aires comenzó hacia finales del siglo XIX y estuvo vinculada con la renovación de parques, plazas y paseos públicos. En ese proceso tuvo un papel fundamental el paisajista francés Carlos Thays, quien impulsó la utilización de especies provenientes del norte y nordeste del país.

Thays asumió como director de Parques y Paseos de la ciudad en 1891. A lo largo de su trayectoria intervino espacios emblemáticos como el Parque 3 de Febrero, Parque Centenario, Barrancas de Belgrano, Plaza de Mayo y el Jardín Botánico.

El jacarandá logró adaptarse al clima templado porteño y terminó convirtiéndose en una parte inseparable de la identidad urbana. Una de sus características más llamativas es que pierde gran parte de sus hojas antes de la floración. Por ese motivo, las flores violetas cubren casi por completo las ramas y crean un efecto visual especialmente intenso.

Un árbol convertido en símbolo porteño

Con el paso de las décadas, el jacarandá dejó de ser únicamente una elección paisajística. Su floración comenzó a representar la llegada de los días cálidos y pasó a formar parte de la memoria afectiva de varias generaciones.

En 2015, la Legislatura porteña declaró al Jacaranda mimosifolia árbol distintivo de la Ciudad de Buenos Aires, como reconocimiento a su valor histórico, cultural y paisajístico.

Un fenómeno natural transforma las calles porteñas y deja algunas de las postales más impactantes de la primavera Foto: Instagram @marian0sobico

Actualmente, miles de ejemplares se distribuyen por las veredas y los espacios verdes de la capital. Sin embargo, existen determinados corredores donde la concentración de árboles convierte la floración en un espectáculo todavía más impactante.

Los mejores lugares para ver jacarandás en Buenos Aires

Avenida Figueroa Alcorta y Avenida del Libertador

Es uno de los circuitos más recomendados. El recorrido puede comenzar cerca de la Facultad de Derecho y continuar por las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta.

En algunos sectores, las copas forman verdaderos túneles violetas sobre la calzada. Además, el paseo permite combinar naturaleza, arquitectura y cultura, con edificios y museos emblemáticos de Recoleta y Palermo.

Avenida Presidente Sarmiento y los lagos de Palermo

El tramo próximo al Parque 3 de Febrero resulta ideal para caminar, andar en bicicleta o tomar fotografías. Cuando las flores caen, los senderos cercanos a los lagos quedan cubiertos por un manto violeta.

Plaza de Mayo y las diagonales porteñas

Los jacarandás también modifican la imagen del centro histórico. La combinación entre las flores, la Casa Rosada, Plaza de Mayo y los edificios monumentales crea una de las postales más representativas de la primavera.

Las diagonales Norte y Sur ofrecen perspectivas privilegiadas para fotografiar el contraste entre la vegetación y la arquitectura porteña.

Avenida 9 de Julio

La avenida más famosa de la ciudad adquiere otra apariencia durante la floración. Los jacarandás acompañan las clásicas imágenes del Obelisco y el Teatro Colón, especialmente desde puntos elevados, donde puede apreciarse la sucesión de copas violetas entre los edificios.

Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @turismobuenosairesok

Plaza San Martín y Retiro

Para quienes buscan un paseo más tranquilo, Plaza San Martín es una excelente alternativa. Los árboles conviven con senderos, barrancas, esculturas y construcciones históricas. Desde allí, el recorrido puede continuar por la avenida Santa Fe.

Plaza Italia y el corazón de Palermo

Los alrededores de Plaza Italia, el Jardín Botánico Carlos Thays y el Parque 3 de Febrero concentran numerosos ejemplares. Es una de las mejores zonas para recorrer a pie y comprender el legado paisajístico que dejó Thays en Buenos Aires.

Belgrano y Barrancas de Belgrano

En Belgrano, las avenidas Cabildo y Luis María Campos ofrecen distintos puntos para observar jacarandás. El recorrido puede completarse en las Barrancas de Belgrano, otro de los espacios verdes históricos relacionados con la obra de Carlos Thays.

Cuándo conviene fotografiar los jacarandás

La floración principal suele alcanzar su momento más llamativo durante noviembre. Sin embargo, su duración depende de las condiciones climáticas, ya que el viento fuerte y las lluvias pueden acelerar la caída de las flores.

Buenos Aires se tiñe de violeta: cuándo florecen los jacarandás y cuáles son los mejores lugares para verlos Foto: Instagram @marian0sobico

Para conseguir mejores fotografías, conviene realizar el recorrido durante las primeras horas de la mañana o cerca del atardecer. La luz suave permite apreciar mejor los tonos lilas y reduce las sombras intensas.

Después de una lluvia leve también puede aparecer una escena inolvidable: veredas completamente cubiertas de flores violetas, como si la ciudad hubiera sido pintada durante la noche.