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Es oficial: confirman un feriado para septiembre y todos estos trabajadores gozarán de un fin de semana largo

El sindicato y las cámaras movieron la fecha festiva para que no coincida con el fin de semana. Ante esto, millones de trabajadores gozarán de un fin de semana XL.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Empleados de comercio
Empleados de comercio Foto: -
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La conmemoración del Día del Empleado de Comercio, que este 2026, caída en sábado, fue modificado a partir de un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias.

Cuándo se celebra el Día del Empleado de Comercio en 2026

La fecha establecida por la Ley 26.541 es el 26 de septiembre, pero las partes resolvieron correr la celebración para el lunes 28 de septiembre.

Empleados de comercio
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De esta manera, millones de trabajadores tendrán un fin de semana XL para disfrutar, en un mes en el que no hay feriados nacionales.

Qué establece la Ley 26.541 sobre el descanso de los trabajadores mercantiles

La documentación no estableció un régimen especial distinto para quienes trabajen durante la jornada ni para quienes no presten tareas.

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Cómo se paga la jornada si se trabaja en el Día del Empleado de Comercio

Sí remarcó que las remuneraciones deberán ajustarse a la legislación laboral vigente y que la fecha trasladada no puede superponerse con el descanso compensatorio semanal.

Empleado de comercio. Foto: Magnific

Por el sector sindical participaron representantes de FAECYS, entre ellos el secretario general Armando Cavalieri, José González, Ricardo Raimondo, Daniel Lovera y Alfredo Beliz. También intervinieron los abogados Alberto Tomassone, Jorge Emilio Barbieri y Pedro San Miguel.

La parte empresaria contó con representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Empleados de comercio. Foto: NA.
Paritaria de empleados de comercio: aumento de 5,1% en tres tramos. Foto: NA.

Por la CAC firmaron Natalio Mario Grinman, Pedro Etcheberry, Juan Carlos Mariani, Pablo Devoto y Gonzalo de León. En representación de CAME participaron Ricardo Diab, Juan Pablo Diab, Vicente Lourenzo y Julián Jajurin. Por UDECA intervinieron Alberto Rodríguez Vázquez y Carlos Echezarreta.

El acta finalizó con el pedido de homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, conforme a la normativa vigente. La solicitud forma parte del documento suscripto el 7 de septiembre por las representaciones gremiales y empresarias.

Empleados de comercioFeriadosSeptiembre
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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