Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima en Córdoba

El clima en Córdoba para hoy se presenta con una perspectiva moderada de nubes y temperatura agradable. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con la temperatura mínima marcada en unos 7.3°C. Esto hace que sea un buen momento para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero debido a los vientos que soplarán a una velocidad media de 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y la noche, el clima se mantendrá moderado, con una temperatura máxima que alcanzará los 21.9°C. El viento se mantendrá constante con una velocidad media, lo que podría aportar una sensación de frescura después de un día cálido. La humedad relativa estará alrededor del 54%, proporcionando un clima confortable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025

El amanecer está pronosticado para las 8:12 y el atardecer para las 18:21. No se prevé precipitaciones significativas durante la jornada, lo que augura un día tranquilo sin cambios bruscos en el clima.