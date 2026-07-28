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Lujosa, sofisticada y con vista al lago: la cabaña en la que Pampita pasa vacaciones de invierno con su familia

Se trata de un complejo ubicado en Villa La Angostura, provincia de Neuquén. La conductora mostró imágenes de la cabaña que destaca por su arquitectura de montaña exclusiva.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Pampita pasa sus vacaciones en Villa La Angostura.
Pampita pasa sus vacaciones en Villa La Angostura. Foto: Pampita Instagram
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La segunda semana de las vacaciones de invierno inició este lunes y ciertos famosos aprovecharon para pasar algunos días en familia. Este es el caso de Pampita, quien viajó con sus hijos a Villa La Angostura, provincia de Neuquén, para descansar en una sofisticada cabaña frente al lago Nahuel Huapi.

La conductora mostró imágenes del complejo “Las Balsas Relais & Châteux” en el que se encuentra y que destaca no solo por su arquitectura contemporánea de inspiración minimalista, también por una estética tradicional que no le escapa para nada al lujo.

Dónde pasa Pampita sus vacaciones: cómo es el complejo de arquitectura moderna y tradicional

Tal como se puede observar en las postales compartidas por la modelo, la cabaña posee terminaciones en madera y unos grandes ventanales que inician en el suelo y siguen hasta el techo. Lo mejor de todo es que ofrecen una increíble vista al bosque patagónico totalmente nevado.

Cabaña de Pampita
El complejo tiene muelle propio. Foto: Instagram Pampita

El lugar, además, suma detalles en vidrio y perfilería metálica de color negro. Estos elementos combinados con la madera brindan al espacio una sensación de calidez y armonía con el entorno natural que se puede ver a través de las ventanas del living.

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Cabaña de Pampita
El living con grandes ventanales y vistas panorámicas. Foto: Instagram Pampita

Sin embargo, hay un detalle que es el que más ha sorprendido a los seguidores de la conductora: la cabaña donde pasa sus vacaciones tiene un muelle propio con un puente de madera techado y salida directa a un apostadero que, a su vez, desemboca en el agua del lago Nahuel Huapi.

Cabaña de Pampita
El comedor de la cabaña. Foto: Instagram Pampita

Por otra parte, la sala de estar incluye una gigantesca chimenea de piedra rodeada de muebles funcionales en tonos grises, blancos y negros. También suma alfombras en colores naturales que combinan con el piso de madera.

El comedor y las habitaciones

Por otro lado, en el caso del comedor y las habitaciones se visualiza una arquitectura de montaña de alta gama con un interior de inspiración lodge, algo muy común en residencias exclusivas de la Patagonia.

Cabaña de Pampita
Una cómoda de madera en tonos naturales que posee una de las habitaciones. Foto: Instagram Pampita

En cuanto al mobiliario es de tipo Chesterfield, es decir, un diseño de tipo inglés del XVIII que se caracteriza por poseer piezas de capitoné en respaldo y brazos bien robustos, normalmente en colores oscuros.

Esta técnica se puede encontrar hoy en hoteles y complejos ubicados en la campiña inglesa en pueblitos como Castle Combe o Lacock, donde, de hecho, se filmó Harry Potter y Downton Abbey.

Cabaña de Pampita
El exterior de la cabaña. Foto: Instagram Pampita

Asimismo, las habitaciones apuestan por una estética cálida y sofisticada con, por ejemplo, una cómoda de madera acompañada de un amplio espejo con vista profunda hacia el living.

También en las imágenes se observan paredes con motivos botánicos, una iluminación súper tenue y algunos detalles decorativos elegantes que generan una sensación acogedora.

La fachada de la cabaña en la que Pampita pasa sus vacaciones

Pampita también mostró cómo es el ingreso al complejo en el que se hospeda. Se trata de una fachada con techos a dos aguas revestida en madera pintada de azul con cubiertas y buhardillas que le tan un toque clásico. Además, suma una pequeña torre de inspiración victoriana que combina a la perfección con el paisaje exterior.

PampitaCasaVilla La Angostura
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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