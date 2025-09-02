Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Jujuy, el clima empezará con una mañana parcialmente nubosa y agradable. Las temperaturas mínimas serán de alrededor de 4.2°C, así que se recomienda un abrigo liviano al salir. A lo largo de la mañana, los vientos serán moderados desde el noroeste a una velocidad aproximada de 10 km/h. La humedad relativa del aire se mantendrá en torno al 46%, lo cual podría hacer que el clima se sienta más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso, y las temperaturas esperadas alcanzarán los 18.4°C como máximo. Los vientos se intensificarán ligeramente a una velocidad de hasta 13 km/h. En la noche, las condiciones seguirán estables con predominio de cielos claros. No se prevé lluvia, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones en un mínimo. La presión atmosférica se situará en 1017.3 mb, generando una sensación de estabilidad atmosférica para quienes disfruten de actividades al aire libre.