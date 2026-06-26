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No es Rulli: quién es el arquero que juega el Mundial 2026 y está a punto de firmar con Boca

La incorporación busca cubrir la baja de Agustín Marchesín y sumar una figura de peso frente a los rendimientos de Leandro Brey. De esta manera, se convertirá en el segundo refuerzo del ciclo de Rodolfo Arruabarrena tras la llegada de Leandro Lozano.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Rodolfo Arruabarrena ya cierra un nuevo refuerzo para Boca.
Rodolfo Arruabarrena ya cierra un nuevo refuerzo para Boca. Foto: NA
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Boca Juniors continúa moviéndose con fuerza en el mercado de pases mientras disputa el Mundial de Clubes 2026 y quedó muy cerca de concretar a su segundo refuerzo del ciclo de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena. Tras oficializar la llegada del lateral uruguayo Leandro Lozano, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme acordó la incorporación del arquero colombiano Álvaro Montero, por quien desembolsará cerca de cuatro millones de dólares.

La contratación del arquero de 31 años responde a una necesidad urgente del cuerpo técnico. La grave lesión de rodilla que sufrió Agustín Marchesín y la falta de continuidad de Leandro Brey llevaron a Boca a priorizar la búsqueda de un arquero con experiencia para afrontar el segundo semestre de la temporada.

Leandro Lozano en Boca.
Leandro Lozano nuevo refuerzo de Boca. Foto: @BocaJrs

El gran presente de Álvaro Montero

Montero viene de destacarse en Vélez Sarsfield, donde se adueñó de la titularidad por encima de Tomás Marchiori. En 17 encuentros recibió 13 goles y mantuvo su arco invicto en 7 oportunidades, rendimiento que también le permitió integrar el plantel de Colombia en el Mundial 2026 como suplente de Camilo Vargas.

Álvaro Montero, nuevo refuerzo de Boca. Foto: X/@Tato_Aguilera

La operación involucra a Vélez y Millonarios de Colombia. El Fortín primero ejecutará la opción de compra fijada en 1,5 millones de dólares -tras haber abonado 400 mil por el préstamo- y luego transferirá al arquero a Boca por una cifra cercana a los 4 millones de dólares por la totalidad de su ficha. El futbolista firmaría contrato por cuatro temporadas y se sumaría a la pretemporada apenas finalice su participación en la Copa del Mundo.

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Los nombres que barajó Boca para su arco en el mercado de pases

Antes de avanzar por Montero, Boca analizó otras alternativas para el arco. Entre los nombres que estuvieron sobre la mesa aparecieron Gerónimo Rulli, Sergio Rochet y Nahuel Losada. Sin embargo, el colombiano terminó siendo la prioridad por su presente futbolístico y porque la negociación resultó viable.

En un principio, Vélez no tenía intención de desprenderse del arquero, considerado una pieza fundamental por Guillermo Barros Schelotto. No obstante, la propuesta económica del Xeneize terminó inclinando la balanza y aceleró el acuerdo entre las partes.

Rodolfo Arruabarrena en Boca.
Rodolfo Arruabarrena sigue armando su Boca. Foto: @BocaJrs

Montero ya conoce el fútbol argentino. Entre 2015 y 2017 integró el plantel de San Lorenzo, aunque no llegó a debutar oficialmente en Primera División. Posteriormente, regresó a Colombia, donde brilló en Deportes Tolima y Millonarios, antes de regresar al país para defender el arco de Vélez. Con la Selección de Colombia acumula 11 partidos desde su debut en 2019.

Mientras tanto, Boca ya incorporó a Leandro Lozano por 3,5 millones de dólares y continúa con la renovación del plantel impulsada por Arruabarrena, que incluyó las salidas de Edinson Cavani y Ander Herrera. Además, el club analiza sumar un delantero para reemplazar al uruguayo, siendo Rodrigo Aguirre, actualmente en Tigres de México, uno de los principales apuntados.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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