Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025

Estado del clima

Hoy en Jujuy, el pronóstico prevé un clima parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán entre los 4.2°C en la mañana y alcanzarán un máximo de 18.4°C hacia el mediodía. No se espera lluvia en la región durante la mañana, permitiendo llevar a cabo actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche en Jujuy, se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán en el rango de los 15°C a 18°C, lo cual proporciona un ambiente templado y agradable. La velocidad del viento se situará en un promedio de 10 km/h, sin ráfagas significativas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Aprovecha el día para disfrutar de actividades al aire libre, sin olvidar aplicación de protector solar aunque el cielo esté parcialmente nublado. Siempre verifica las condiciones meteorológicas antes de salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 3 de septiembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol salió a las 08:01 y se espera que se ponga alrededor de las 18:41, ofreciendo un día con luz solar predominante.