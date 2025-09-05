Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Clima Córdoba

El clima hoy en Córdoba

En la mañana de este viernes 5 de septiembre de 2025, el clima en Córdoba estará marcado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas iniciarán en 7°C, lo cual es típico para esta época del año. La sensación será fresca, y se espera que los vientos soplen con una velocidad media de 12 km/h, manteniendo el ambiente algo fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Al avanzar hacia la tarde y noche, las condiciones continuarán similares, aunque se espera que las temperaturas asciendan hasta los 22°C, brindando una tarde más agradable. El cielo seguirá cubierto pero con posibles intervalos de sol, generando condiciones ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones contra el viento.

Es importante considerar el uso de una chaqueta ligera o un suéter para aquellos que planeen estar al aire libre. Se recomienda prestar atención a los cambios en la dirección del viento, que podría llegar a máximos de 23 km/h en ráfagas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Para hoy, se recomienda vestirse en capas debido a las variaciones de temperatura. El viento podría intensificarse, así que asegúrese de asegurar objetos sueltos si planea estar en áreas más expuestas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de septiembre de 2025

Las observaciones astronómicas indican que el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21. Aproveche las primeras horas del día para actividades al aire libre o para disfrutar del paisaje del amanecer.