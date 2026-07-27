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El pueblo bonaerense compartido por tres municipios que también tiene su Fiesta del Chorizo Seco: queda a 500 km de CABA

Un pequeño pueblo del oeste bonaerense se vuelve protagonista por una rareza única: pertenece a tres municipios a la vez. Garré combina historia, turismo rural y una de las fiestas gastronómicas más tentadoras de la provincia.

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Garré celebra la Fiesta del Chorizo Seco.
Garré celebra la Fiesta del Chorizo Seco. Foto: Magnific
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En el oeste profundo de la provincia de Buenos Aires existe un destino que sorprende tanto por su curiosa geografía como por sus tradiciones gastronómicas. Se trata de Garré, un pequeño pueblo rural ubicado a unos 500 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ha convertido en una escapada ideal para quienes buscan tranquilidad, identidad bonaerense y fiestas populares con sabor auténtico. Su particularidad más llamativa: es compartido por tres municipios distintos y es sede de una de las celebraciones más sabrosas de la región, la Fiesta del Chorizo Seco.

El pueblo de los tres municipios: una curiosidad geográfica en el oeste bonaerense

Garré es uno de esos casos únicos dentro del mapa argentino. Su ejido urbano está dividido administrativamente entre Guaminí, Trenque Lauquen y Tres Lomas, tres partidos bonaerenses que confluyen en este mismo punto. Esta situación hace que, literalmente, una misma cuadra pueda pertenecer a distintos municipios, algo que despierta la curiosidad de visitantes y amantes de las rarezas geográficas.

A 500 km de CABA: el pueblo bonaerense donde se celebra la Fiesta del Chorizo Seco Foto: Wikipedia

Lejos de ser un problema, esta condición se transformó en parte de la identidad del pueblo. Los habitantes conviven con naturalidad con esta triple pertenencia, reforzando un fuerte sentido comunitario que va más allá de los límites políticos. Garré mantiene una escala pequeña, calles tranquilas y un ritmo pausado que refleja la esencia del interior bonaerense.

Historia y tradición de la Fiesta del Chorizo Seco en Garré

Uno de los eventos que puso a Garré en el radar turístico es la Fiesta del Chorizo Seco, una celebración que rinde homenaje a una tradición profundamente arraigada en la zona. La elaboración artesanal de chacinados, especialmente del chorizo seco, forma parte de la cultura productiva local desde hace décadas, transmitida de generación en generación.

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La fiesta se realiza generalmente una vez al año y convoca a vecinos, productores y turistas de distintos puntos de la provincia. Durante la jornada hay degustaciones, ferias gastronómicas, música en vivo, espectáculos folclóricos y actividades para toda la familia. El chorizo seco de Garré se destaca por su sabor intenso, su receta tradicional y su proceso de curado natural, lo que lo convirtió en un símbolo del pueblo.

Qué hacer en Garré: turismo rural y descanso a 500 km de la Ciudad de Buenos Aires

Más allá de su fiesta emblemática, Garré es un destino perfecto para quienes buscan turismo rural, descanso y desconexión. El entorno está dominado por paisajes llanos, campos abiertos y cielos amplios, ideales para caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar del silencio.

El pueblo invita a recorrerlo sin apuro: la plaza central, la estación de tren, los almacenes tradicionales y los bares de encuentro cotidiano ofrecen una postal auténtica del interior bonaerense. También es un buen punto de partida para conocer otras localidades cercanas del sudoeste de la provincia y combinar la visita con estancias rurales o propuestas gastronómicas regionales.

Chorizo. Foto: Pixabay.

Dónde queda Garré y cómo llegar desde CABA

Garré se encuentra en el oeste de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 500 kilómetros de CABA. En auto, el viaje dura entre seis y siete horas, dependiendo del recorrido elegido. Generalmente se accede por rutas nacionales y provinciales que conectan con ciudades como Trenque Lauquen, Carhué o Coronel Suárez.

Para quienes disfrutan de los viajes largos y las escapadas fuera del circuito turístico tradicional, Garré representa una opción distinta: un pueblo pequeño, con una ubicación singular, tradiciones vivas y una fiesta gastronómica que celebra lo mejor de la identidad bonaerense. Ideal para una escapada distinta, lejos del ruido y cerca de las raíces.

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