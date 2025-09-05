Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Clima actual

En Santiago del Estero, este viernes el clima tendrá características variadas. Durante la mañana, se aguarda un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 9.5°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. La humedad relativa será de 31%, sin precipitaciones pronosticadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, las condiciones climáticas continuarán con cielo parcialmente nublado y elevando la temperatura hasta un máximo de 22°C. Los vientos seguirán con una velocidad media de 18 km/h, permitiendo una tarde relativamente estable. En la noche, la temperatura comenzará a descender, mientras se mantiene notablemente seco con niveles de humedad del 63%. Aunque el viento será más suave, se espera que las condiciones se mantengan agradables para las actividades nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de septiembre de 2025

Para quienes estén interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:04 de la mañana y se pondrá a las 18:29, brindando unas horas de luz propicias para disfrutar actividades al aire libre.