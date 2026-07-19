Decretaron feriado para este lunes 20 de julio: por qué habrá un fin de semana largo

Por qué es feriado este lunes 20 de julio. Foto: IA.

Luego de disfrutar el fin de semana largo por el Día de la Independencia, muchos argentinos quieren saber cuándo será el próximo. En esta ocasión, un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires podrá disfrutar de un nuevo descanso este lunes 20 de julio.

Este día libre es exclusivo para los trabajadores del partido de Carlos Pellegrini, ubicado en la provincia de Buenos Aires. La medida fue tomada para conmemorar el aniversario fundacional número 119 de la localidad, una fecha que honra los orígenes del pueblo y que permite a los ciudadanos tomarse un día de paseo y formar parte de las actividades previstas.

Por qué es feriado este lunes 20 de julio en Carlos Pellegrini

El próximo lunes 20 de julio de 2026 será feriado en la localidad bonaerense de Carlos Pellegrini, que conmemorará el 119° aniversario de su fundación, ocurrida el 20 de julio de 1907. El origen del distrito estuvo estrechamente ligado al avance del ferrocarril y a un proyecto privado de colonización agrícola, factores que impulsaron su desarrollo en la provincia de Buenos Aires.

La jornada no laborable beneficiará a los trabajadores de la administración pública y a los empleados bancarios que desempeñen tareas dentro del distrito. En cambio, para el sector privado la medida no será obligatoria y la decisión de otorgar el día libre quedará a criterio de cada empleador.

Palacio municipal de Carlos Pellegrini. Foto: Wikipedia.

Feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos