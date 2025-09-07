Se adelanta la primavera en Buenos Aires: qué día de la semana se espera una máxima de 23 grados, según el Servicio Meteorológico
Tras varios días de frío, las temperaturas comenzarán a subir paulatinamente y se prevé una jornada con cielo mayormente despejado, vientos leves y condiciones ideales para disfrutar al aire libre. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las marcas registrarán un contraste con el clima invernal de las últimas jornadas.
De acuerdo a los especialistas del SMN, el día con las temperaturas más altas será el miércoles 10 de septiembre, ya que se espera una mínima de 13° y una máxima de 23°.
Igualmente, el calor más intenso llegará en la segunda quincena de septiembre, cerca de la primavera, con días de temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que estarán rondando los 25 grados.
Cómo va a estar el clima en Buenos Aires durante la próxima semana
- Lunes 8 de septiembre: se espera una mínima de 10° y una máxima de 18°, con cielo nublado durante todo el día.
- Martes 9 de septiembre: la mínima será de 9° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado.
- Miércoles 10 de septiembre: se estima una mínima de 13° y una máxima de 23°, con cielo mayormente nublado.
- Jueves 11 de septiembre: la mínima será de 12° y la máxima de 18°, con cielo mayormente nublado.
- Viernes 12 de septiembre: se espera una mínima de 9° y una máxima de 19°, con cielo mayormente nublado.
Cuándo empieza oficialmente la primavera
El 21 de septiembre es una fecha grabada a fuego en el calendario de los argentinos: es el Día del Estudiante, el día de los picnics y los festejos. Pero no es necesariamente el día en que la primavera comienza de manera oficial.
Para la Argentina, el inicio de la primavera de este 2025 se da de forma precisa el martes 23 de septiembre a las 02:03 de la madrugada. A partir de ese momento, la estación se instala oficialmente, dejando atrás al frío invierno.