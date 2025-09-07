Se adelanta la primavera en Buenos Aires: qué día de la semana se espera una máxima de 23 grados, según el Servicio Meteorológico

Aumentan las temperaturas en la capital argentina, en la previa a la primavera.

Clima primaveral durante la próxima semana en Buenos Aires. Foto: NA.

Tras varios días de frío, las temperaturas comenzarán a subir paulatinamente y se prevé una jornada con cielo mayormente despejado, vientos leves y condiciones ideales para disfrutar al aire libre. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las marcas registrarán un contraste con el clima invernal de las últimas jornadas.

De acuerdo a los especialistas del SMN, el día con las temperaturas más altas será el miércoles 10 de septiembre, ya que se espera una mínima de 13° y una máxima de 23°.

Máximas de 23° en Buenos Aires. Foto: NA.

Igualmente, el calor más intenso llegará en la segunda quincena de septiembre, cerca de la primavera, con días de temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que estarán rondando los 25 grados.

Cómo va a estar el clima en Buenos Aires durante la próxima semana

Lunes 8 de septiembre: se espera una mínima de 10° y una máxima de 18°, con cielo nublado durante todo el día.

Martes 9 de septiembre: la mínima será de 9° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado.

Miércoles 10 de septiembre: se estima una mínima de 13° y una máxima de 23°, con cielo mayormente nublado.

Jueves 11 de septiembre: la mínima será de 12° y la máxima de 18°, con cielo mayormente nublado.

Viernes 12 de septiembre: se espera una mínima de 9° y una máxima de 19°, con cielo mayormente nublado.

Cuándo empieza oficialmente la primavera

El 21 de septiembre es una fecha grabada a fuego en el calendario de los argentinos: es el Día del Estudiante, el día de los picnics y los festejos. Pero no es necesariamente el día en que la primavera comienza de manera oficial.

Aumentan las temperaturas en Buenos Aires. Foto: NA.

Para la Argentina, el inicio de la primavera de este 2025 se da de forma precisa el martes 23 de septiembre a las 02:03 de la madrugada. A partir de ese momento, la estación se instala oficialmente, dejando atrás al frío invierno.