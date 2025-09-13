Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima actual

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presenta parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, proporcionando un ambiente fresco. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 8 km/h, mientras que la humedad se mantiene alrededor del 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, el pronóstico indica cielos parcialmente nubosos con temperaturas máximas cerca de los 16°C. Pese a la nubosidad, no se espera precipitación, permitiendo así disfrutar de actividades al aire libre. Durante la noche, la temperatura descenderá gradualmente, dando lugar a una noche fresca y tranquila.