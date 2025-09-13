Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de septiembre de 2025

Clima actual
sábado, 13 de septiembre de 2025, 06:00

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presenta parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, proporcionando un ambiente fresco. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 8 km/h, mientras que la humedad se mantiene alrededor del 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, el pronóstico indica cielos parcialmente nubosos con temperaturas máximas cerca de los 16°C. Pese a la nubosidad, no se espera precipitación, permitiendo así disfrutar de actividades al aire libre. Durante la noche, la temperatura descenderá gradualmente, dando lugar a una noche fresca y tranquila.