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Alerta por Hantavirus en Argentina: murió una mujer que se encontraba internada en Bariloche

Se trata de la esposa de un paciente que antes había atravesado una internación por la misma enfermedad y que, posteriormente, recibió el alta médica.

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Hantavirus. Foto: NA.
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Una mujer de 45 años que se encontraba internada en un centro de salud de la ciudad de San Carlos de Bariloche tras ser diagnosticada con hantavirus, falleció en las últimas horas al sufrir un deterioro de su estado clínico pese a los tratamientos realizados por los médicos.

Según informaron medios locales, su deceso fue confirmado a través de un comunicado por el Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, centro de salud donde la mujer estaba internada bajo cuidados intensivos y asistencia respiratoria mecánica.

Hantavirus, rata
Hantavirus, rata

La paciente era la esposa de un hombre que unos 45 días antes había estado internado por un cuadro de hantavirus en el mismo centro sanitario, pero que recibió el alta médica, tras lo cual las autoridades habían señalado que la mujer había cumplido el período de aislamiento preventivo establecido para contactos estrechos sin presentar síntomas durante ese lapso.

Además, se indicó que la mujer fue diagnosticada con hantavirus luego realizarse una serie de estudios de laboratorio debido a la aparición de síntomas compatibles que permitieron determinar la presencia de la enfermedad.

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Si bien en un primer momento, el cuadro clínico había sido interpretado como una posible infección urinaria, luego tuvo fiebre, mialgias y tos, lo que motivó la activación de los protocolos sanitarios correspondientes.

En tanto, se supo que, al momento de la confirmación del diagnóstico, el estado general de la mujer había sido informado como estable y permanecía internada en una unidad de cuidados intermedios bajo observación médica permanente, pero la evolución de la enfermedad obligó a intensificar la asistencia sanitaria debido al agravamiento de su condición clínica.

La dirección del Hospital Zonal de Bariloche indicó en un comunicado difundido el lunes que la paciente se encontraba “internada en la Unidad de Terapia Intensiva y conectada a asistencia respiratoria mecánica”, a la vez que señaló que “el desenlace ocurrió tras un rápido deterioro de su estado de salud, pese al trabajo realizado por los profesionales” que la atendían.

“Desde el equipo de salud acompañamos a la familia”, manifestaron las autoridades sanitarias al comunicar el fallecimiento, mientras que el citado centro de salud y el área de Epidemiología continúan desarrollando las acciones de control de foco y seguimiento de contactos previstas en los protocolos vigentes para este tipo de enfermedades.

Infografía epidemiológica sobre el hantavirus en Argentina. Foto: Boletín Epidemiológico Nacional.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El Hantavirus es una infección viral que se transmite principalmente a través de roedores, en especial el ratón colilargo. El contagio se produce al inhalar partículas contaminadas presentes en la saliva, orina o heces de estos animales.

Se trata de una enfermedad grave que puede afectar tanto al sistema respiratorio como al circulatorio. Aunque es poco frecuente, también puede transmitirse a través de mordeduras o arañazos de roedores infectados.

Este virus es capaz de provocar dos cuadros clínicos graves. El primero es el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), que suele comenzar con síntomas inespecíficos como fatiga, fiebre y dolores musculares, seguidos de dolor de cabeza, mareos, escalofríos y molestias abdominales.

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