Argentina entró en el ranking de países con mejor calidad de vida de la región: en qué puesto quedó

Bandera argentina Foto: Wikipedia

Un ranking regional elaborado por la plataforma Numbeo, especializada en recopilar datos económicos y sociales a nivel global, ubicó a la Argentina entre los tres países con mejor calidad de vida de América del Sur en 2026. Este informe se basó en distintos indicadores clave que reflejan las condiciones generales en las que vive la población.

Entre los factores evaluados se destacan el bienestar de los habitantes, los niveles de seguridad y el acceso a servicios esenciales, como la salud, la educación y la infraestructura. A partir de estos criterios, el país logró posicionarse en los primeros lugares de la región, evidenciando un desempeño destacado en comparación con otras naciones sudamericanas. Sin embargo, el ranking no incluye a Paraguay, Bolivia, Suriname, Guayana Francesa y Guyana.

El estudio evalúa el bienestar de los habitantes, los niveles de seguridad y el acceso a servicios esenciales, como la salud, la educación y la infraestructura Foto: IA/Canal 26

¿En qué posición se encuentra la Argentina en el ranking de calidad de vida?

Detrás de Uruguay y Ecuador, Argentina se establece en el tercer puesto del ranking con un Índice de Calidad de Vida de 123,41. En materias de acceso y calidad de servicios de salud y poder adquisitivo, el país se encuentra por arriba de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela y sólo por debajo de Uruguay, Ecuador y Chile. En cuanto a seguridad, se encuentra en una posición intermedia del ranking sudamericano.

En relación con el costo de vida, Argentina presenta uno de los índices más bajos entre los países mejor ubicados en el ranking, lo que refleja un gasto relativo menor para quienes residen en el país. En cuanto al acceso a la vivienda, la proporción entre el valor de los inmuebles y los ingresos se encuentra entre las más desfavorables de la región, ocupando el segundo lugar detrás de Brasil. Esto evidencia mayores obstáculos para que la población pueda acceder a una vivienda propia.

Argentina se establece en el tercer puesto del ranking con un Índice de Calidad de Vida de 123,41.

El tiempo destinado a los traslados cotidianos se encuentra entre los más elevados de Sudamérica, siendo superado únicamente por Brasil. En cuanto al aspecto ambiental, el país presenta niveles de contaminación moderados. Por otro lado, el clima constituye una de sus principales ventajas, con una valoración alta, aunque ligeramente por debajo de la registrada en Uruguay.

¿Qué país encabeza el ranking regional?

Uruguay encabeza el ranking regional con un Índice de Calidad de Vida de 139,08, posicionándose así a una distancia considerable del resto de los países. En cuanto a poder adquisitivo, tiene el valor más alto de la región al igual que en materia de sanidad.

En materia de seguridad, el país tiene uno de los niveles más altos al igual que en costo de vida. Por su parte, en materia de acceso a la vivienda, Uruguay presenta una relación más favorable que en otras naciones respecto a la relación entre el precio de las propiedades y los ingresos.

Uruguay encabeza el ranking regional con los mejores indicadores. Foto: Freepik

La duración media dedicada a los traslados cotidianos es moderada, los niveles de contaminación son reducidos y el clima se encuentra entre los más favorables de Sudamérica.

¿Cómo sigue el resto del ranking?

Ecuador se ubica en segundo lugar sólo por debajo de Uruguay con un Índice de Calidad de Vida de 128,71. En cuanto al poder de compra, se sitúa por encima de Argentina y destaca por obtener la mejor valoración en materia sanitaria. Asimismo, registra niveles de seguridad superiores y un costo de vida más reducido, favoreciendo el acceso a productos y servicios

Ya hablando del cuarto puesto, Brasil se ubica allí con un Índice de 117,42 y un poder adquisitivo superior al argentino aunque con un nivel de sanidad más bajo. En materia de seguridad, Brasil presenta indicadores moderados, mientras que el costo de vida es superior al de Argentina. Asimismo, el acceso a la vivienda resulta más complejo debido a la elevada relación entre el precio de los inmuebles y los ingresos, una de las más altas de la región, lo que dificulta la adquisición de propiedades.

Brasil tiene un costo de vida superior al de Argentina. Foto: Freepik

Chile, ubicado en el quinto puesto, exhibe una capacidad de compra y un acceso al sistema de salud superiores a los registrados en Argentina. No obstante, tanto el costo de vida como los índices de contaminación resultan más elevados. Por su parte, la accesibilidad a la vivienda y los tiempos de traslado diario se mantienen en niveles intermedios dentro del panorama sudamericano, mientras que las condiciones climáticas continúan destacándose como una de sus principales fortalezas.

Colombia, Perú y Venezuela ocupan las últimas posiciones de la clasificación. Colombia presenta la segunda capacidad adquisitiva más baja de la región, únicamente por encima de Venezuela. En materia de seguridad y atención sanitaria, sus indicadores también se encuentran entre los más reducidos. Perú muestra una capacidad de compra superior a la argentina, aunque su acceso a los servicios de salud es considerablemente limitado. Venezuela se sitúa en el último lugar del ranking, con los peores indicadores de poder adquisitivo y seguridad, además de un sistema sanitario que figura entre los más rezagados de Sudamérica.