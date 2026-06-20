Cambia para siempre el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires: habilitaron paso bajo nivel clave en el corazón de Caballito

Paso nivel Caballito Foto: x

La Ciudad de Buenos Aires cambió drásticamente el tránsito en el barrio de Caballito, donde habilitaron el paso bajo nivel García Lorca. Se trata de un corredor clave para ordenar la circulación y la convivencia vial en una zona de alta demanda que eliminó de forma definitiva la barrera ferroviaria sobre dicha arteria.

La intervención está ubicada a pocos metros de las vías del ferrocarril Sarmiento y busca reducir las demoras que se generaban cada vez que descendían las barreras, además de mejorar la seguridad vial y el tránsito al suprimir la interacción entre los automóviles y las formaciones ferroviarias.

Paso nivel caballito Foto: x @Transport_Press

Con la puesta en funcionamiento del túnel, dejó de operar el paso a nivel vehicular provisorio de la calle Martín de Gainza, el cual fue utilizado como alternativa durante la ejecución de los trabajos.

En tanto, los cruces peatonales de Gainza y Lorca permanecerán habilitados mientras continúan las tareas finales para completar las nuevas pasarelas destinadas a los transeúntes. Si bien el tránsito vehicular ya podrá circular, la obra continuará con intervenciones complementarias en el entorno urbano, entre las que se encuentran la finalización de veredas, la instalación de mobiliario urbano, tareas de forestación y la terminación de las pasarelas que mejorarán la accesibilidad y la circulación peatonal en la zona.

Paso nivel caballito Foto: x @Transport_Press

Atención conductores: las calles que cambiaron de sentido tras la apertura del nuevo paso bajo nivel en Caballito

La habilitación del paso bajo nivel trajo aparejada una serie de modificaciones al tránsito en los alrededores del sector intervenido. Según la planificación oficial, la calle Gainza entre Aranguren y Avellaneda “vuelve a ser mano hacia Avellaneda”, mientras que el tramo de Gainza entre Avellaneda y las vías del Sarmiento “vuelve a ser doble mano (con el PAN provisorio ya anulado)”.

En el mismo sentido, Gainza entre Yerbal y las vías del Sarmiento también “vuelve a ser doble mano”, en tanto que el segmento de Gainza entre Yerbal y Rivadavia “vuelve a ser mano a Yerbal”. Finalmente, las autoridades informaron que la calle Repetto entre Bacacay y Bogotá “vuelve a ser mano a Bogotá”.