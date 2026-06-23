La canción de Taylor Swift que miles de fans asocian con la vida de Lionel Messi: por qué creen que describe su camino al éxito

Lionel Messi batió el récord en el partido del mundial contra Austria al convertirse en el mayor goleador histórico en la Copa del Mundo y los aficionados no tardaron en celebrarlo con videos que acompañan canciones de Taylor Swift. Foto: -

Lionel Messi rompió un nuevo récord en el partido contra Austria al convertirse en el mayor goleador histórico de los Mundiales, un hecho que los hinchas no tardaron en celebrar. Por su parte, las redes sociales hicieron lo suyo y viralizaron una vez más el paralelismo entre la vida del astro del fútbol con la canción “You’re on your own kid” de Taylor Swift, que refiere a la historia de vida de una persona que lo dejó todo para llegar al triunfo.

Las aficionadas de fútbol internacional al igual que las fanáticas de la música de Taylor Swift realizaron cientos de videos en la plataforma TikTok que vinculaban la exitosa canción con la vida y obra de Lionel Messi. “Dejé mi sangre, sudor y lágrimas para llegar donde estoy”, afirma el estribillo. A su vez, en un evento llamado “Taylor Fest” que se realizó más de una vez en Buenos Aires, las asistentes a la fiesta corearon la canción mientras en las pantallas se reproducían videos de jugadas del genio del futbol mundial.

Video de Messi con "You're on your own kid" en la Taylor Fest de Buenos Aires. Créditos: Taylor Fest en TikTok

Nuevo significado para miles de fanáticas

“Di mi sangre, sudor y lágrimas por esto”, dice la canción de Taylor que lleva a todo el sacrificio y esfuerzo que hizo el astro del fútbol por cumplir su sueño más deseado: “Ser campeón del mundo”.

Lionel Messi convirtió un doblete contra Austria y fue la gran figura de la Selección Argentina.Maria Lysaker Foto: Reuters (Maria Lysaker)

“Desde los aspersores hasta las cenizas de la chimenea” es una metáfora que representa el paso del tiempo entre estaciones, de verano a invierno, y consigo todo el sacrificio que llevó a un pequeño Lionel Messi a llegar a la gloria del fútbol mundial.

“El tiempo había pasado y las decisiones fueron tomadas, todo lo que perdés es un paso que das”, continúa la canción. Messi perdió muchísimos títulos en el FC Barcelona y con la Selección Argentina de fútbol y luego eso lo llevó a motivarse a ganar todo lo que ganó.

La canción sigue: “Hacé pulseras de amistad, tomá un momento y disfrutálo”. Messi ha generado amigos muy cercanos a lo largo de su carrera futbolística como Luis Suárez, Neymar, Fernando Gago, Rodrigo De Paul, Andrés Iniesta, entre otros. Todos en distintos equipos, categorías y torneos. Disfrutó de triunfos y derrotas junto a cada uno de ellos.

Messi y Gago, uno de sus grandes socios en la Selección Argentina. Foto: -

Los videos más virales de Tik Tok que vinculan a Taylor y Messi

#TaylorxMessi es el hashtag que se viraliza en TikTok en cada partido desde el triunfo de Argentina en el último mundial. Los videos van desde las tres copas América que perdió Lionel Messi en su carrera con la Selección Argentina hasta los triunfos en el 2021 y 2024 en el mismo torneo. Lo mismo pasa con el Mundial del 2014, tan recordado por los fanáticos, comparado con el triunfo en 2022 y la euforia que generó.

Messi en un "edit" que lo vincula con una canción de Taylor Swift. Créditos: TikTok

#TaylorxMessi también se nutre de un paralelismo emocional entre el recorrido de Lionel Messi y la narrativa de superación que muchos asocian a la carrera de Taylor Swift. En los videos se resaltan los momentos de frustración, críticas y derrotas, acompañados por canciones de la artista que evocan tristeza o resiliencia, para luego contrastarlos con imágenes de consagración y alegría. Este recurso narrativo genera un efecto poderoso en la audiencia, que revive el camino del futbolista como una historia épica de perseverancia y redención.

Lionel Messi con una canción de Taylor Swift. Créditos: TikTok.

Además, la tendencia no solo conecta con fanáticos del fútbol, sino también con seguidores de la música pop, ampliando su alcance y convirtiéndola en un fenómeno transversal dentro de TikTok. Usuarios de diferentes países reinterpretan los momentos clave de la carrera de Messi utilizando distintos temas de Taylor, creando una especie de lenguaje audiovisual compartido. Así, el hashtag se consolida como una forma creativa de contar historias deportivas a través de la cultura pop, reforzando el impacto emocional que tuvo cada derrota y, sobre todo, cada logro alcanzado.