Noche de San Juan: por qué se celebra cada 23 de junio y qué rituales se realizan en Argentina

Rituales por la Noche de San Juan. Foto: Wikimedia Commons

Celebrada cada 23 de junio en la víspera del nacimiento de San Juan Bautista, la Noche de San Juan es una de las festividades más antiguas y simbólicas que aún perdura en diferentes culturas alrededor del mundo, que la celebran con diferentes rituales.

En 2026, esta fecha cae martes, y en diversas partes del planeta, incluida la Argentina, se encenderán fuegos con significados que mezclan lo religioso, lo ancestral y lo espiritual.

Por qué se celebra la Noche de San Juan

Si bien la festividad tiene un origen cristiano vinculado al nacimiento de Juan el Bautista, su trasfondo es aún más antiguo: desde tiempos paganos, el fuego simboliza la limpieza espiritual, la protección y la renovación. En el hemisferio norte, se la asocia con el solsticio de verano; en el sur, con el inicio del invierno y la noche más larga del año.

La Noche de San Juan se celebra en la víspera del nacimiento de San Juan Bautista. Foto: Wikimedia Commons

En España, las llamas son las protagonistas. Se encienden hogueras en las playas, se queman objetos del pasado y se salta sobre las llamas como forma de dejar atrás lo negativo y atraer buena fortuna. Algunas personas escriben deseos en papel y los arrojan al fuego, o se bañan en el mar a medianoche como símbolo de purificación.

En Argentina, si bien la celebración no es tan masiva, existen algunos focos tradicionales que mantienen viva la costumbre en esta parte del mundo. Uno de ellos es el barrio porteño de La Boca, donde desde 2013 el Museo Benito Quinquela Martín organiza la “Fogata de San Juan”, una propuesta artística y comunitaria en la que escuelas y organizaciones del barrio elaboran muñecos gigantes que luego son quemados en una ceremonia abierta al público.

Pero más allá del fuego, en otros puntos del país se llevan a cabo otros rituales. En algunas provincias del norte, por ejemplo, aún se conserva la práctica de hacer fogatas caseras donde se queman papeles con inscripciones de miedos, frustraciones o errores del año. También se considera una noche propicia para leer señales en los sueños, en las llamas o incluso en el agua, como oráculos populares.

Rituales por la Noche de San Juan.

Rituales tradicionales de la Noche de San Juan

Quema de muñecos o papeles con deseos

Origen: España, América Latina (Argentina, Venezuela)

Objetivo: Dejar atrás lo negativo o atraer lo positivo.

Cómo se hace:

Se escriben en un papel los miedos, errores o situaciones dolorosas vividas. En otro papel se pueden anotar deseos o metas futuras. Ambos se arrojan al fuego para que “lo viejo” se consuma y lo nuevo pueda surgir.

Baño ritual en el mar, río o agua

Origen: España, Brasil, Puerto Rico

Objetivo: Renovación energética y espiritual.

Cómo se hace:

A medianoche, las personas se sumergen en el agua, idealmente de espaldas o sin mirar atrás. También puede realizarse lavándose la cara o las manos con agua de mar o agua bendecida al sol o la luna. Se cree que esto aleja enfermedades y renueva el cuerpo y el alma.

Ritual del espejo y la vela (oráculo del amor)

Origen: Tradición europea popular

Objetivo: Ver revelaciones o señales sobre el futuro, especialmente el amor.

Cómo se hace: