Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Noche de San Juan: por qué se celebra cada 23 de junio y qué rituales se realizan en Argentina

Este 2026, la fecha cae martes, y en diversas partes del planeta se encenderán fuegos con significados que mezclan lo religioso, lo ancestral y lo espiritual. Qué pasa en Argentina.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Rituales por la Noche de San Juan.
Rituales por la Noche de San Juan. Foto: Wikimedia Commons
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Celebrada cada 23 de junio en la víspera del nacimiento de San Juan Bautista, la Noche de San Juan es una de las festividades más antiguas y simbólicas que aún perdura en diferentes culturas alrededor del mundo, que la celebran con diferentes rituales.

En 2026, esta fecha cae martes, y en diversas partes del planeta, incluida la Argentina, se encenderán fuegos con significados que mezclan lo religioso, lo ancestral y lo espiritual.

Por qué se celebra la Noche de San Juan

Si bien la festividad tiene un origen cristiano vinculado al nacimiento de Juan el Bautista, su trasfondo es aún más antiguo: desde tiempos paganos, el fuego simboliza la limpieza espiritual, la protección y la renovación. En el hemisferio norte, se la asocia con el solsticio de verano; en el sur, con el inicio del invierno y la noche más larga del año.

La Noche de San Juan se celebra en la víspera del nacimiento de San Juan Bautista. Foto: Wikimedia Commons

En España, las llamas son las protagonistas. Se encienden hogueras en las playas, se queman objetos del pasado y se salta sobre las llamas como forma de dejar atrás lo negativo y atraer buena fortuna. Algunas personas escriben deseos en papel y los arrojan al fuego, o se bañan en el mar a medianoche como símbolo de purificación.

Contenido Recomendado

Ritual de liberación de la Luna Azul en Sagitario 2026:cómo hacerlo y cómo afectará a todos los signos

Ritual de liberación de la Luna Azul en Sagitario 2026: cómo hacerlo y cómo afectará a todos los signos

Clavo de olor envuelto en papel aluminio:el truco recomendado por el Feng Shui para atraer protección y prosperidad

Clavo de olor envuelto en papel aluminio: el truco recomendado por el Feng Shui para atraer protección y prosperidad

En Argentina, si bien la celebración no es tan masiva, existen algunos focos tradicionales que mantienen viva la costumbre en esta parte del mundo. Uno de ellos es el barrio porteño de La Boca, donde desde 2013 el Museo Benito Quinquela Martín organiza la “Fogata de San Juan”, una propuesta artística y comunitaria en la que escuelas y organizaciones del barrio elaboran muñecos gigantes que luego son quemados en una ceremonia abierta al público.

Pero más allá del fuego, en otros puntos del país se llevan a cabo otros rituales. En algunas provincias del norte, por ejemplo, aún se conserva la práctica de hacer fogatas caseras donde se queman papeles con inscripciones de miedos, frustraciones o errores del año. También se considera una noche propicia para leer señales en los sueños, en las llamas o incluso en el agua, como oráculos populares.

Fogata, fuego. Foto: Unsplash.
Rituales por la Noche de San Juan.

Rituales tradicionales de la Noche de San Juan

Quema de muñecos o papeles con deseos

  • Origen: España, América Latina (Argentina, Venezuela)
  • Objetivo: Dejar atrás lo negativo o atraer lo positivo.

Cómo se hace:

  1. Se escriben en un papel los miedos, errores o situaciones dolorosas vividas.
  2. En otro papel se pueden anotar deseos o metas futuras.
  3. Ambos se arrojan al fuego para que “lo viejo” se consuma y lo nuevo pueda surgir.

Baño ritual en el mar, río o agua

  • Origen: España, Brasil, Puerto Rico
  • Objetivo: Renovación energética y espiritual.

Cómo se hace:

  1. A medianoche, las personas se sumergen en el agua, idealmente de espaldas o sin mirar atrás.
  2. También puede realizarse lavándose la cara o las manos con agua de mar o agua bendecida al sol o la luna.
  3. Se cree que esto aleja enfermedades y renueva el cuerpo y el alma.

Ritual del espejo y la vela (oráculo del amor)

  • Origen: Tradición europea popular
  • Objetivo: Ver revelaciones o señales sobre el futuro, especialmente el amor.

Cómo se hace:

  1. En una habitación a oscuras, se enciende una vela frente a un espejo a medianoche.
  2. La persona se concentra en una pregunta concreta.
  3. Según la leyenda, puede visualizarse una imagen o símbolo que trae un mensaje.
RitualesEfeméridesCelebración
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cambia para siempre el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires:habilitaron paso bajo nivel clave en el corazón de Caballito

    Cambia para siempre el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires: habilitaron paso bajo nivel clave en el corazón de Caballito

  2. El CUD físico sigue vigente para viajar gratis en transporte público:cómo denunciar si no te aceptan el certificado de discapacidad

    El CUD físico sigue vigente para viajar gratis en transporte público: cómo denunciar si no te aceptan el certificado de discapacidad

  3. Luz verde para la línea F del subte:cuándo comenzarán las obras, las nuevas estaciones y los barrios que conecta

    Luz verde para la línea F del subte: cuándo comenzarán las obras, las nuevas estaciones y los barrios que conecta

  4. Cambia la licencia de conducir en Argentina:cómo funciona el nuevo sistema de scoring y qué hay que tener en cuenta

    Cambia la licencia de conducir en Argentina: cómo funciona el nuevo sistema de scoring y qué hay que tener en cuenta

  5. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este lunes 22 de junio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 22 de junio de 2026
Lo último
También podría interesarte
Política

El Gobierno designó a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa

El Gobierno designó a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa

Nuevo cambio en el Gobierno de Javier Milei:Javier Lanari deja la Secretaría de Comunicación y Prensa

Elecciones 2027:el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

Antes de viajar a España, Javier Milei participará junto a Adrián Ravier en un evento de la Fundación Faro

Economía

El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

Cambios en el monotributo:cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

Internacionales

Análisis | ¿Perdió Estados Unidos la guerra con Irán?

Análisis | ¿Perdió Estados Unidos la guerra con Irán?

Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España

Pedro Sánchez en su peor momento:condenan a 24 años de prisión a su ex ministro de Transportes

Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer