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El paraíso de las ofertas llegó a CABA: abrió un mega outlet con marcas internacionales, cuotas sin interés y descuentos

El fenómeno de los outlets que triunfa en Estados Unidos, sobre todo en ciudades como Miami y Orlando, se instaló en la Ciudad de Buenos Aires. Con prendas de reconocidas marcas internacionales a precios rebajados, el espacio busca atraer a quienes quieren renovar el guardarropa sin gastar de más.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El nuevo outlet de Belgrano reúne marcas internacionales y descuentos que recuerdan a los tradicionales centros de compras de Orlando y Miami.
El nuevo outlet de Belgrano reúne marcas internacionales y descuentos que recuerdan a los tradicionales centros de compras de Orlando y Miami. Foto: Freepik
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Debido a que los consumidores analizan cada compra y buscan maximizar el rendimiento de su presupuesto, los outlets ganan cada vez más protagonismo. Inspirados en los tradicionales centros comerciales de descuentos de ciudades como Orlando o Miami, estos espacios permiten acceder a productos de primeras marcas a valores considerablemente más bajos que los de las tiendas convencionales.

En este contexto, Premium Market Outlet inauguró su segunda sucursal en el país y eligió el barrio porteño de Belgrano para ampliar su presencia. Luego de la buena recepción obtenida en su local de Martínez, la firma desembarcó en una de las zonas comerciales más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires con una propuesta enfocada en la variedad y los precios competitivos.

Con dos pisos de mercadería, el local ofrece indumentaria, calzado y accesorios organizados por precio y talle para facilitar la experiencia de compra. Foto: La Interna.

Dónde está el nuevo outlet de marcas internacionales en CABA

La nueva sucursal se encuentra ubicada en Avenida Cabildo 2301, esquina Olazábal, en pleno corazón de Belgrano. El local cuenta con dos plantas repletas de indumentaria, calzado y accesorios organizados por categorías, talles y precios, lo que facilita el recorrido y la búsqueda de productos.

La propuesta apunta a recrear la experiencia de compra característica de los grandes outlets internacionales, donde los clientes pueden encontrar oportunidades en artículos de temporadas anteriores, excedentes de stock y productos seleccionados con importantes descuentos.

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Además, el comercio abre de lunes a sábados de 10 a 20 horas y ofrece la posibilidad de realizar compras en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Entre las marcas disponibles se destacan New Balance, Gap, Pull&Bear, Forever 21, Speedo y Goorin, entre otras reconocidas firmas. Foto: La Interna.

Qué marcas se pueden encontrar en Premium Market Outlet

Uno de los principales atractivos del nuevo espacio es la presencia de reconocidas marcas internacionales que abarcan distintos estilos y segmentos.

Entre las firmas disponibles se destacan:

  • New Balance, con una amplia oferta de zapatillas e indumentaria deportiva.
  • Pull&Bear, especializada en moda urbana y prendas de temporada.
  • Gap, reconocida por sus básicos, camisas y diseños clásicos.
  • Goorin, popular por sus gorras con parches y accesorios.
  • Forever 21, con propuestas de moda femenina y juvenil.
  • Speedo, enfocada en trajes de baño y artículos para natación.

La variedad de productos permite encontrar alternativas tanto para quienes buscan ropa deportiva como para quienes priorizan prendas urbanas o accesorios.

Las zapatillas, camperas y prendas de abrigo figuran entre los productos más buscados por quienes recorren el nuevo espacio comercial. Foto: Instagram / premiumoutlets.ar.

Cuáles son los precios del nuevo outlet de Belgrano

Los descuentos son uno de los principales motivos por los que los consumidores visitan este tipo de locales. Entre las ofertas destacadas aparecen zapatillas New Balance desde $59.900, mientras que algunos modelos urbanos de la misma marca pueden encontrarse por $24.999.

En el sector infantil, el calzado para bebés parte desde los $20.000, mientras que otras opciones de marcas alternativas comienzan en torno a los $22.000.

Por el lado de la indumentaria, las remeras deportivas se consiguen desde $20.000, aunque también hay modelos básicos desde $15.000. Las camperas de marcas como Pull&Bear tienen valores cercanos a los $49.900, mientras que otros abrigos arrancan en $29.900 y los buzos desde $19.900.

Precios de la indumentaria en Premium Market Outlet.

Los pantalones pueden encontrarse a partir de $14.900, al igual que los tejidos y sweaters de temporada. En tanto, las camisas leñadoras y modelos clásicos de Gap comienzan en $21.900, posicionándose como una de las alternativas más buscadas por quienes buscan calidad y diseño a precios accesibles.

La apertura de nuevos outlets refleja una tendencia que gana terreno en Argentina: la búsqueda de productos de marcas reconocidas a valores más convenientes. Con descuentos permanentes, financiación y una amplia oferta de artículos, estos espacios se consolidan como una opción cada vez más elegida para renovar el guardarropa sin resignar la calidad de las prendas.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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