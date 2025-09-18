Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Clima diario

Pronóstico para la mañana

Hoy en Tierra Del Fuego, se pronostica un día con clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los -0.6°C. Durante la mañana, la humedad será alta, alcanzando el 93%. A pesar de la nubosidad, las precipitaciones serán muy escasas, aproximadamente 0.1 mm.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con máximas que llegarán hasta los 2.9°C. La velocidad del viento será moderada, con una media de 11 km/h, lo cual refuerza la sensación de frío durante la jornada. Para la noche, no se esperan cambios significativos, y la temperatura comenzará a descender nuevamente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Debido a las bajas temperaturas y el viento presente, se recomienda vestimenta adecuada para abrigarse y protegerse del frío. Es importante mantener la hidratación, aunque el frío haga que la sensación de sed disminuya.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de septiembre de 2025

El amanecer en Tierra Del Fuego está previsto para las 6:00 AM, mientras que el sol se pondrá alrededor de las 9:00 PM. Aprovechando estas horas de luz, los residentes pueden planificar adecuadamente sus actividades al aire libre, asegurándose de contar siempre con las precauciones necesarias frente al frío.