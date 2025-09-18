Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 18 de septiembre de 2025, 06:08

Pronóstico para la mañana

Hoy en Tierra Del Fuego, se pronostica un día con clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los -0.6°C. Durante la mañana, la humedad será alta, alcanzando el 93%. A pesar de la nubosidad, las precipitaciones serán muy escasas, aproximadamente 0.1 mm.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con máximas que llegarán hasta los 2.9°C. La velocidad del viento será moderada, con una media de 11 km/h, lo cual refuerza la sensación de frío durante la jornada. Para la noche, no se esperan cambios significativos, y la temperatura comenzará a descender nuevamente.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Debido a las bajas temperaturas y el viento presente, se recomienda vestimenta adecuada para abrigarse y protegerse del frío. Es importante mantener la hidratación, aunque el frío haga que la sensación de sed disminuya.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de septiembre de 2025

El amanecer en Tierra Del Fuego está previsto para las 6:00 AM, mientras que el sol se pondrá alrededor de las 9:00 PM. Aprovechando estas horas de luz, los residentes pueden planificar adecuadamente sus actividades al aire libre, asegurándose de contar siempre con las precauciones necesarias frente al frío.