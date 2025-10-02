Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Tiempo en Corrientes

Las condiciones del clima en Corrientes este 2 de octubre de 2025 se caracterizarán por ser parcialmente nubosas durante la mañana. La temperatura mínima será de 8.2°C, proporcionando un comienzo de día relativamente fresco. No se esperan precipitaciones, por lo cual será un día seco, ideal para actividades al aire libre temprano en el día. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 22 km/h, ofreciendo una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche se espera que el día continúe con condiciones parcialmente nubladas. La temperatura máxima alcanzará los 18.8°C, proporcionando un ambiente agradable. La probabilidad de precipitación es nula, y los vientos se mantendrán constantes a velocidades moderadas. La humedad relativa llegará a un máximo del 94%, incrementando la sensación de bochorno, especialmente en horas de la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 2 de octubre de 2025

El sol hará su aparición a las 07:08 horas mientras que se pondrá a las 18:08 horas, ofreciendo 11 horas de luz solar aproximadamente. Estas condiciones facilitan la planificación de actividades diurnas.