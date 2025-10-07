Fin de semana XL en Argentina: quiénes disfrutarán de un feriado extra el lunes 13 de octubre

Quienes sean alcanzados por este descanso adicional de 4 días, tendrán la oportunidad de una mini escapada. ¿Quiénes son?

Miles de trabajadores gozarán del beneficio de un nuevo fin de semana largo la próxima semana al haberse confirmado feriado el lunes 13 de octubre, que se une al viernes 10 del mismo mes y que conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo que también se unirá al sábado y domingo siguientes.

Para quiénes habrá feriado el lunes 13 de octubre

Es un asueto para distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires por el aniversario fundacional y sus respectivas fiestas patronales en los siguientes partidos:

Gahan

Urquiza

Garré

Habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

Después del viernes 10 de octubre, ¿cuándo será el próximo feriado?

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural se trasladó desde el domingo 12 de octubre (su fecha original) al viernes 10.

Por lo tanto, la próxima fecha de descanso será en el mes de noviembre, del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: 4 días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional, del lunes 24.

Los restantes feriados que quedan en 2025 ya serán en diciembre, del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: 3 días de descanso por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el 25 de diciembre -Navidad- que este año cae en día jueves.