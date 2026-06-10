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Preocupa el avance del hantavirus: ya se confirmaron 47 casos en lo que va de 2026

El Boletín Epidemiológico advierte que los casos se concentran principalmente en la provincia de Buenos Aires.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Roedor; hantavirus.
Roedor; hantavirus. Foto: Pixabay.
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Nuevos casos de hantavirus se registraron en la semana epidemiológica (SE) 21 y la totalidad de los confirmados durante 2026 asciende a 47, mientras que el total acumulado de la temporada 2025-2026 (SE 27/2025 a SE 20/2026) es de 107 confirmados.

Así lo indicó un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), en el que se detalló que la región Centro concentra el 54% de los casos, principalmente en la provincia de Buenos Aires (PBA) (44 casos).

Hantavirus - Casos confirmados
Suben los casos de hantavirus en Argentina

En tanto, la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del Noroeste de Argentina (NOA) (0,63 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 37 casos confirmados, de los cuales el 81% se encuentra en Salta, mientras que en la región sur se registran 12 casos repartidos entre Río Negro (6), Chubut (5) y Neuquén (1).

Hantavirus: cómo se transmite y cuáles son sus síntomas

La enfermedad por hantavirus se transmite al ser humano y ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. Estos animales presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente, eliminando el virus a través de la orina, saliva y excremento.

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La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores infectados. La transmisión generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores, esto es, en áreas silvestres, zonas suburbanas y ambientes rurales, también en los peri-domicilios y durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas o, en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados por roedores. A su vez, existe evidencia de transmisión persona a persona, y por ello, las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse desde un cuadro leve con fiebre inespecífica hasta una forma grave con insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico.

Además, los síntomas iniciales suelen parecerse a los de un estado gripal e incluyen: fiebre superior a 38 °C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, sin compromiso de las vías respiratorias superiores.

Hantavirus - infografía
Cómo se contagia el hantavirus

Cómo prevenir el contagio de hantavirus

Las recomendaciones para evitar el contagio se centran en reducir el contacto con ambientes donde habitan roedores. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades aconseja extremar cuidados en zonas naturales, especialmente para turistas y senderistas.

Entre las principales medidas se destacan evitar acampar cerca de matorrales, almacenar alimentos en recipientes cerrados y mantener condiciones de higiene en espacios cerrados para no atraer roedores.

El sistema sanitario argentino notificó la situación a la Organización Panamericana de la Salud, lo que permitió activar protocolos de vigilancia epidemiológica en los puertos donde el barco tenía previsto hacer escala.

HantavirusSaludContagio
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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