Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025

Clima de hoy

Este miércoles, el clima en Neuquén tendrá características de lluvia débil durante la mañana. La temperatura mínima será de 4.9°C, con una humedad que alcanzará el 35%. A partir del mediodía, los vientos tendrán una velocidad media de 13 km/h, acompañados por condiciones nubosas que generarán una sensación térmica ligeramente más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, el tiempo seguirá presentándose de manera parcialmente nubosa, alcanzando una temperatura máxima de 17°C. Los vientos se intensificarán un poco, llegando hasta 27 km/h. La noche no presenta grandes variaciones en las condiciones, manteniendo un clima fresco y con posibilidad de lloviznas ocasionales.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Se recomienda a los ciudadanos de Neuquén tomar precauciones debido al aumento de humedad y viento a lo largo del día. Es importante llevar un paraguas o impermeable ante eventuales lluvias débiles. Además, por el descenso en las temperaturas durante la tarde, se aconseja vestir con capas para evitar el frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 8 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer civil en Neuquén será a las 08:47 y el atardecer se producirá a las 18:16. Además, la salida de la luna está prevista para las 17:28, y su puesta será a las 08:22 del día siguiente.

Recuerde siempre consultar el pronóstico actualizado para planificar mejor su día al aire libre.