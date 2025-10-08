Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025

Clima de hoy

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

Durante la mañana, en San Juan se prevé un clima sin precipitaciones. El cielo estará parcialmente nuboso, y la temperatura fluctuará entre los 9.2°C y los 20.4°C. La humedad alcanzará niveles del 61%, por lo que recomendamos llevar ropa ligera pero un abrigo en caso de viento del sureste, que tendrá velocidades de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Ya en la tarde y durante la noche, el clima se mantendrá estable con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se reducirán gradualmente, siendo la mínima esperada de alrededor de 9.2°C durante la noche. Los vientos continuarán predominando desde la misma dirección, no superando los 11 km/h, pero se recomienda estar atento a posibles ráfagas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 8 de octubre de 2025

El sol se levantará a las 08:29 y se ocultará a las 18:37. Esta información es importante si planeas actividades al aire libre, ya que podrás aprovechar todo el día de luz solar.