Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025
Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan
Durante la mañana, en San Juan se prevé un clima sin precipitaciones. El cielo estará parcialmente nuboso, y la temperatura fluctuará entre los 9.2°C y los 20.4°C. La humedad alcanzará niveles del 61%, por lo que recomendamos llevar ropa ligera pero un abrigo en caso de viento del sureste, que tendrá velocidades de hasta 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Ya en la tarde y durante la noche, el clima se mantendrá estable con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se reducirán gradualmente, siendo la mínima esperada de alrededor de 9.2°C durante la noche. Los vientos continuarán predominando desde la misma dirección, no superando los 11 km/h, pero se recomienda estar atento a posibles ráfagas.
También podría interesarte
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 8 de octubre de 2025
El sol se levantará a las 08:29 y se ocultará a las 18:37. Esta información es importante si planeas actividades al aire libre, ya que podrás aprovechar todo el día de luz solar.