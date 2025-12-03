Por qué tenés que frotar una cebolla en las rejillas de tu casa: un truco clave para terminar con desagradables sorpresas

Siendo un vegetal con alto contenido de compuestos sulfurados, especialmente la alicina y otros derivados, que poseen importantes propiedades.

Frotar cebolla en una rejilla Foto: IA

Las rejillas son en general zonas olvidadas en la limpieza diaria, de esa forma acumulan grasa, humedad, sarro y bacterias que pueden ser un peligro.

Existe un truco casero efectivo, económico y muy popular para lidiar con los malos olores que es frotar cebolla cruda sobre estas para desinfectarlas y eliminar olores.

Por qué la cebolla es el secreto para la rejilla

Siendo un vegetal con alto contenido de compuestos sulfurados, especialmente la alicina y otros derivados, que poseen propiedades antibacterianas y desodorizantes. Estudios publicados en Journal of Food Science y International Journal of Microbiology demostraron que estos compuestos inhiben la proliferación de bacterias comunes en superficies húmedas y con restos orgánicos.

Además, libera sustancias volátiles capaces de neutralizar olores persistentes producidos por hongos y bacterias acumuladas en las rejillas del hogar.

Ayuda a desprender grasa y residuos adheridos, neutraliza olores sin usar químicos agresivos y reduce la carga bacteriana en superficies difíciles de alcanzar para convertirse en una alternativa natural y accesible.

Propiedades desconocidas de la cebolla Foto: Freepik

Cómo limpiar las rejillas con cebolla

Cortá una cebolla a la mitad

Limpiá superficialmente la rejilla para retirar polvo o residuos grandes

Frotá la cebolla directamente, presionando para liberar el jugo

Dejá actuar al menos 10 minutos

Pasá un cepillo o esponja para retirar la suciedad aflojada

Enjuagá con agua caliente o secá con un paño limpio

Repetí el proceso una vez por semana si el área es muy húmeda.

Los beneficios de frotar cebolla en rejillas

Elimina malos olores

Actúa como desinfectante natural

Desprende grasa y suciedad adherida

Evita la formación de moho

Es económica y accesible

Cómo limpiar fácil y rápido el horno y las hornallas de tu cocina

El horno es uno de los electrodomésticos más usados de la cocina. No obstante, es uno de los que más suciedad acumula dentro. En este contexto, puede limpiarse fácilmente con: bicarbonato, limón, sal o vinagre.

Además de estos elementos mencionados, lo más recomendado es pasar un paño húmedo tras cada uso. Por otro lado, se aconseja una profunda limpieza cada seis meses para evitar acumulación de bacterias, grasas y suciedad.

Bicarbonato y vinagre

Cuando el horno está muy sucio, la mejor fórmula es la mezcla de bicarbonato y vinagre.

Sacá las bandejas del horno. Mezclá 10 cucharadas de bicarbonato, 4 de agua y 3 de vinagre. Aplicá la pasta sobre toda la suciedad. Dejá actuar 12 horas (lo ideal es durante la noche). Al día siguiente, limpiá con una esponja húmeda. Repetí si es necesario y pasá un trapo para enjuagar bien. Encendé el horno 15 minutos a temperatura baja para secar.

Dejar la puerta abierta del horno durante algunos minutos después de cocinar puede ser muy beneficioso Foto: Unsplash

Limón y vinagre

El limón actúa como antibacteriano, desengrasante y deja un aroma fresco.

Exprimí 2 o 3 limones y colocá el jugo (y las cáscaras) en un recipiente apto para horno. Agregá 1/3 de agua. Encendé el horno a 120°C y dejalo 30 minutos. Dejá enfriar un poco y pasá un paño húmedo por el interior. Si quedan restos difíciles, usá una espátula de plástico.

Sal

La sal de mesa resulta perfecta para rápidas limpiezas, cuando el horno no presenta mucha suciedad.