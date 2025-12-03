Por qué tenés que frotar una cebolla en las rejillas de tu casa: un truco clave para terminar con desagradables sorpresas
Siendo un vegetal con alto contenido de compuestos sulfurados, especialmente la alicina y otros derivados, que poseen importantes propiedades.
Las rejillas son en general zonas olvidadas en la limpieza diaria, de esa forma acumulan grasa, humedad, sarro y bacterias que pueden ser un peligro.
Existe un truco casero efectivo, económico y muy popular para lidiar con los malos olores que es frotar cebolla cruda sobre estas para desinfectarlas y eliminar olores.
Por qué la cebolla es el secreto para la rejilla
Siendo un vegetal con alto contenido de compuestos sulfurados, especialmente la alicina y otros derivados, que poseen propiedades antibacterianas y desodorizantes. Estudios publicados en Journal of Food Science y International Journal of Microbiology demostraron que estos compuestos inhiben la proliferación de bacterias comunes en superficies húmedas y con restos orgánicos.
Además, libera sustancias volátiles capaces de neutralizar olores persistentes producidos por hongos y bacterias acumuladas en las rejillas del hogar.
Ayuda a desprender grasa y residuos adheridos, neutraliza olores sin usar químicos agresivos y reduce la carga bacteriana en superficies difíciles de alcanzar para convertirse en una alternativa natural y accesible.
Cómo limpiar las rejillas con cebolla
- Cortá una cebolla a la mitad
- Limpiá superficialmente la rejilla para retirar polvo o residuos grandes
- Frotá la cebolla directamente, presionando para liberar el jugo
- Dejá actuar al menos 10 minutos
- Pasá un cepillo o esponja para retirar la suciedad aflojada
- Enjuagá con agua caliente o secá con un paño limpio
- Repetí el proceso una vez por semana si el área es muy húmeda.
Los beneficios de frotar cebolla en rejillas
- Elimina malos olores
- Actúa como desinfectante natural
- Desprende grasa y suciedad adherida
- Evita la formación de moho
- Es económica y accesible
Cómo limpiar fácil y rápido el horno y las hornallas de tu cocina
El horno es uno de los electrodomésticos más usados de la cocina. No obstante, es uno de los que más suciedad acumula dentro. En este contexto, puede limpiarse fácilmente con: bicarbonato, limón, sal o vinagre.
Además de estos elementos mencionados, lo más recomendado es pasar un paño húmedo tras cada uso. Por otro lado, se aconseja una profunda limpieza cada seis meses para evitar acumulación de bacterias, grasas y suciedad.
Bicarbonato y vinagre
Cuando el horno está muy sucio, la mejor fórmula es la mezcla de bicarbonato y vinagre.
- Sacá las bandejas del horno.
- Mezclá 10 cucharadas de bicarbonato, 4 de agua y 3 de vinagre.
- Aplicá la pasta sobre toda la suciedad.
- Dejá actuar 12 horas (lo ideal es durante la noche).
- Al día siguiente, limpiá con una esponja húmeda.
- Repetí si es necesario y pasá un trapo para enjuagar bien.
- Encendé el horno 15 minutos a temperatura baja para secar.
Limón y vinagre
El limón actúa como antibacteriano, desengrasante y deja un aroma fresco.
- Exprimí 2 o 3 limones y colocá el jugo (y las cáscaras) en un recipiente apto para horno.
- Agregá 1/3 de agua.
- Encendé el horno a 120°C y dejalo 30 minutos.
- Dejá enfriar un poco y pasá un paño húmedo por el interior.
- Si quedan restos difíciles, usá una espátula de plástico.
Sal
La sal de mesa resulta perfecta para rápidas limpiezas, cuando el horno no presenta mucha suciedad.
- Retirá las bandejas del horno.
- Mezclá 1/2 litro de agua con 250 g de sal en un bol.
- Esparcí la mezcla por las paredes y la puerta interior.
- Dejá actuar 15 a 20 minutos.
- Enjuagá con un paño húmedo.
- Si persisten los olores, rocía vinagre con sal y vuelve a pasar un paño.