Control de tránsito Foto: Foto generada con IA

En los operativos viales que se realizan en todo el país, un detalle mínimo —pero clave— está generando un alto número de infracciones. Se trata de un elemento de seguridad que la mayoría de los automovilistas desconoce o simplemente pasa por alto, y cuya ausencia puede derivar en multas importantes durante los controles de tránsito.

Mientras muchos conductores prestan atención a documentos como la licencia, el seguro o la VTV, existe un requisito igual de obligatorio que suele quedar relegado: el matafuego y las balizas portátiles reglamentarias. Este equipamiento figura en la Ley Nacional de Tránsito 24.449 como condición indispensable para circular por la vía pública.

El elemento que genera más multas de lo que imaginás

De acuerdo con el artículo 40 inciso F de la normativa vigente, todos los vehículos —salvo motocicletas— deben poseer un matafuego y un juego de balizas portátiles normalizados. A pesar de esta exigencia histórica, gran parte de los automovilistas no sabe que el incumplimiento habilita a los inspectores a labrar un acta de infracción en el acto.

¿Por qué es tan importante?

Los agentes de tránsito explican que el matafuego es uno de los primeros elementos que se revisa en los controles vehiculares, especialmente durante operativos en rutas y autopistas. No solo se controla su presencia: también se verifica que esté cargado, vigente y correctamente sujeto dentro del vehículo.

El artefacto que casi todos olvidan Foto: Foto generada con IA

Qué tipo de matafuego exige la ley según el vehículo

Aunque muchos conductores creen que cualquier matafuego sirve, la reglamentación establece modelos, capacidades y características precisas en función del tipo de vehículo.

➤ Para autos y camionetas livianas (Categorías M1 y N1, hasta 1.500 kg)

Capacidad mínima: 1 kg

Potencial extintor: 3B

Requisito especial: indicador de presión de carga

➤ Para vehículos más grandes dentro de las mismas categorías (hasta 3.500 kg o con hasta 9 plazas)

Capacidad mínima: 2,5 kg

Potencial extintor: 5B

La ley también indica puntos clave para su mantenimiento:

Control anual obligatorio, incluso si el manómetro marca presión correcta.

Ubicarse preferentemente debajo del asiento del acompañante y firmemente amarrado para evitar desplazamientos en caso de impacto.

Revisar su vigencia y capacidad de acción.

El kit de emergencia: otro detalle que muchos pasan por alto

Además del matafuego, los operativos de tránsito también exigen la presencia del kit de emergencia, que incluye elementos de auxilio básicos para actuar ante imprevistos en plena ruta. Su ausencia también puede derivar en sanciones.

Documentos indispensables para circular en Argentina

Si bien el foco del operativo suele estar puesto en el equipamiento de seguridad, los conductores deben tener siempre a mano la documentación obligatoria:

Licencia de conducir habilitante.

Cédula del vehículo (vigente o no, si la presenta el titular).

Seguro obligatorio.

Infracciones Foto: Foto generada con IA

Multas: cuánto te puede costar no llevar el matafuego o las balizas

Aunque los valores específicos de multas dependen de cada jurisdicción, las infracciones por no cumplir con elementos de seguridad son consideradas faltas graves y pueden alcanzar cifras importantes según los cuadros tarifarios vigentes.Los controles, además, se están volviendo cada vez más estrictos por el aumento de siniestros viales y la falta de elementos básicos en los vehículos.

Conclusión: lo que tenés que revisar antes de salir a la ruta

Antes de emprender cualquier viaje —aunque sea corto— se recomienda revisar:

Matafuego reglamentario

Balizas portátiles homologadas

Kit de emergencia completo

Documentación obligatoria

VTV vigente (según jurisdicción)

Este simple repaso puede evitarte multas costosas y contribuir a una conducción más segura para todos.