Los F-16 hicieron vibrar Buenos Aires: el impactante desfile por los 114 años de la Fuerza Aérea Argentina

Desfile de los aviones F-16. Foto: Fuerza Aérea Argentina

La Fuerza Aérea Argentina vivió una jornada cargada de emoción, historia y orgullo nacional al celebrar su 114° aniversario con un despliegue que captó la atención de miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires. El momento más esperado fue el paso de los aviones F-16, que volvieron a convertirse en protagonistas de un desfile aéreo impactante y de fuerte valor simbólico.

Un aniversario con mirada histórica y fuerte presencia aérea

La conmemoración recuerda la creación de la Escuela de Aviación Militar, fundada en 1912 luego de que el entonces presidente Roque Sáenz Peña firmara el decreto que dio origen a la institución en El Palomar. Aquel hecho marcó el inicio formal de la aviación militar argentina y abrió un camino clave para el desarrollo aeronáutico del país.

Pasaje de tres de los F-16 Fighting Falcon. Video: X/FAArgentinas

Entre los nombres fundamentales de esa etapa aparece Jorge Newbery, una figura central de la aviación nacional, quien impulsó la formación de los primeros pilotos militares y colaboró en la obtención de recursos para incorporar aeronaves destinadas a la actividad militar.

Pasaje de tres de los F-16 Fighting Falcon. Video: X/FAArgentinas

Aunque el origen institucional se remonta a 1912, la fecha fue establecida oficialmente como celebración en 1954, bajo la denominación de Día de la Fuerza Aérea Argentina. Desde entonces, cada aniversario representa una oportunidad para reconocer la trayectoria de la institución, su evolución técnica y el rol de sus integrantes.

El recorrido de los F-16 que sorprendió a Buenos Aires

Uno de los grandes atractivos de la jornada fue el desfile aéreo, que comenzó durante la mañana y pudo observarse desde distintos puntos emblemáticos de la Ciudad. Según la información difundida, el paso de las aeronaves incluyó sectores como el Obelisco, el Aeroparque Jorge Newbery, la Costanera Norte y las inmediaciones del estadio Monumental de River Plate.

F-16 Foto: Defonline

El rugido de los motores generó una escena poco habitual en el cielo porteño. Vecinos, turistas y fanáticos de la aviación se acercaron a zonas abiertas para registrar el momento con celulares y cámaras. El paso de los F-16 no solo llamó la atención por su potencia visual y sonora, sino también por el significado que tiene para la modernización y proyección operativa de la Fuerza Aérea Argentina.

Desfile terrestre, ceremonia oficial y homenaje a los veteranos

La celebración no se limitó al aire. También se realizó un desfile terrestre con la participación de hombres y mujeres que forman parte de la institución. La actividad permitió mostrar distintas áreas de la Fuerza Aérea y destacar el compromiso diario de su personal en tareas operativas, logísticas, formativas y de apoyo.

Los aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa.

Además, se desarrolló una ceremonia encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, junto al jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde. Del acto participaron integrantes de la institución y Veteranos de la Guerra de Malvinas, cuya presencia le dio a la jornada un tono especialmente emotivo.

Por qué el paso de los F-16 generó tanta expectativa

La presencia de los F-16 tiene un peso particular en la actualidad de la defensa argentina. Se trata de aeronaves de combate reconocidas internacionalmente, asociadas a capacidades de alta performance, velocidad, maniobrabilidad y tecnología. Su aparición en una fecha simbólica como el aniversario de la Fuerza Aérea reforzó el interés público y multiplicó la repercusión del evento.

Para muchos espectadores, ver estas aeronaves sobre puntos icónicos de Buenos Aires significó mucho más que asistir a un desfile. Fue una postal de renovación, memoria institucional y conexión entre la historia aeronáutica argentina y los desafíos de la defensa moderna.