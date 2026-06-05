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Cómo gestionar la credencial digital de ANSES para PAMI: el paso a paso para realizar el trámite

PAMI agilizó la afiliación que ahora es digital, rápida y con nuevos requisitos. Con DNI tarjeta, podés validar tu identidad y obtener la credencial diigital en minutos.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 11:36
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Credencial digital de ANSES
Credencial digital de ANSES Foto: PAMI
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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) redefinió las pautas de incorporación de beneficiarios con afiliación titular definitiva a su padrón nacional. El trámite se encuentra orientado a las personas que reciben una jubilación o pensión de orden nacional. Así, el requisito principal para acceder a esta categoría previsional consiste en que los aportes destinados a la cobertura de salud del titular sean efectivamente derivados a PAMI.

El organismo previsional reestableció los requisitos tecnológicos exigidos a los nuevos usuarios del sistema asistencial. Entre ellos, dispuso como exigencia indispensable para acceder a los servicios de autogestión contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato tarjeta, dado que este soporte reúne los mecanismos de seguridad necesarios para que los sistemas informáticos del instituto validen la identidad del ciudadano de forma automática y sin intermediarios.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Los detalles del trámite de la credencial digital de ANSES

La afiliación titular se realiza en un trámite en modalidad 100% digital y automática. El sistema informático unificado del organismo gestiona los datos en un lapso estimado de 10 minutos. Aquella reglamentación interna de la entidad previsional establece que el trámite puede ser efectuado por la propia persona a afiliarse o, en su caso, por su representante legal debidamente autorizado.

La plataforma web del PAMI requiere que el operador se quede en línea hasta finalizar por completo el trámite de afiliación. Así, la web exige este requisito luego de haber completado de forma obligatoria la encuesta de salud de la interfaz. Para realizar este proceso sin interrupciones por caídas de sesión, es necesario verificar con anterioridad la conexión estable a internet.

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ANSES pagos Foto: ANSES

¿Qué elementos se necesitan para gestionar la credencial digital de ANSES?

  • DNI formato tarjeta
  • Número de CUIT o CUIL
  • Datos de contacto del titular: nombre completo, teléfono celular, teléfono fijo y correo electrónico.
  • Datos de un contacto alternativo: nombre completo, teléfono celular, teléfono fijo y correo electrónico.

Paso a paso: cómo conseguir la credencial digital de ANSES para PAMI

Opción 1: Desde la web

  1. Ingresa a la página oficial de ANSES.
  2. Haz clic en el botón mi ANSES e inicia sesión con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. (Si no la tienes, puedes crearla en el momento siguiendo las instrucciones).
  3. En el menú desplegable (o lateral), selecciona la opción Jubilados y Pensionados.
  4. Haz clic en Credencial Previsional.
  5. Selecciona Descargar para guardar el archivo PDF en tu computadora o dispositivo móvil.
ANSES Foto: -

Opción 2: Desde la aplicación móvil

  • Descarga la app mi ANSES en tu celular (disponible gratis en las tiendas de Android e iOS).
  • Inicia sesión con tus datos.
  • Despliega el menú principal presionando las tres líneas horizontales (arriba a la izquierda).
  • Elige la categoría Jubilaciones y Pensiones y luego toca en Credencial Previsional.
  • Pulsa el botón de Descargar para tenerla siempre disponible en tu teléfono.

¿Para qué sirve la credencial virtual de ANSES?

La credencial digital de ANSES, también denominada Credencial Previsional, permite a jubilados y pensionados validar su condición ante bancos, organismos públicos y establecimientos comerciales.

Entre sus principales funciones y ventajas se destacan:

  • Acceso a promociones y descuentos: Facilita la obtención de beneficios en supermercados, farmacias, cines y servicios turísticos mediante la presentación del código QR desde un dispositivo móvil o en formato impreso.
  • Constancia de percepción de haberes: Actúa como un comprobante oficial que acredita que la persona es beneficiaria de una jubilación o pensión del sistema previsional nacional.
ANSESPAMI
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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