Unicef advierte riesgos sobre el uso de la inteligencia artificial en niños “sin capacidad suficiente para evitar o cuestionar sus efectos”

Unicef alertó sobre las consecuencias negativas del uso de la inteligencia artificial en niños. Foto: Decrypt

Unicef advirtió sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) entre los menores de todo el mundo y la falta de preparación que tienen los gobiernos respecto al tema ya que no cuentan con los marcos suficientes para protegerlos.

La agencia de la ONU para la infancia aseguró en un comunicado que “la IA ya forma parte de la vida de todos” y está influyendo crecientemente en la infancia “para bien y para mal”, en un contexto de rápida expansión de estas tecnologías.

UNICEF advierte que la IA está influyendo crecientemente en la infancia “para bien y para mal”. Foto: delatorre.ai

¿Qué datos maneja Unicef sobre el uso de la IA?

Unicef ha recopilado datos en diez países que le dieron la estimación de un total de 20 millones de niños que han utilizado herramientas de inteligencia artificial, con una adopción que crece a un ritmo “más de tres veces superior” al de los adultos. El análisis incluye a Brasil, Colombia, República Dominicana, México y otros.

Este mismo informe indica que uno de cada diez menores en los países analizados utilizan la IA para consultar sobre preocupaciones personales, resultando en más de dos millones. También, unos 13 millones la utilizan como apoyo en tareas escolares.

13 millones de niños utilizan la IA como apoyo en tareas escolares. Foto: UNICEF

En este sentido, Unicef alertó que los menores están “especialmente expuestos a los sistemas de IA”, desde su diseño hasta el uso de sus datos, “sin capacidad suficiente para evitar o cuestionar sus efectos”, lo que los hace “más vulnerables a riesgos de privacidad, desinformación o abuso”.

El organismo internacional advirtió además sobre los posibles efectos negativos en el desarrollo cognitivo y emocional de los menores, así como también sobre la dependencia de estas herramientas, en un contexto en el que “la evidencia científica aún es incipiente”.

Los riesgos principales que destacó Unicef sobre el uso de estas herramientas son la preocupación por fraudes, manipulación de información y la creación de contenidos falsos o sexualizados mediante “deepfakes”.

Unicef advirtió que los principales riesgos son: fraudes, manipulación de información y la creación de contenidos falsos o sexualizados mediante “deepfakes”. Foto: UNICEF

En este sentido, la agencia internacional alienta a los gobiernos y empresas a reforzar la regulación, mejorar la transparencia y priorizar la seguridad infantil en el diseño de sistemas de inteligencia artificial, en vísperas del primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, que se celebrará los días 6 y 7 de julio en la sede de la ONU Ginebra.