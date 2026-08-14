La Fuerza Aérea Argentina busca nuevos aspirantes: requisitos, carreras y fecha límite para anotarse

Se abren las carreras de las Fuerza Aérea Argentina. Foto: ULAN/Pool / Latin America News A

La Fuerza Aérea Argentina abrió las inscripciones para quienes buscan iniciar una carrera militar como oficial o suboficial. Las propuestas combinan formación académica, instrucción militar, entrenamiento físico y prácticas profesionales vinculadas con el ámbito aeronáutico y aeroespacial.

Para muchos jóvenes, se trata de una oportunidad para incorporarse a una de las instituciones militares del país y acceder a una formación especializada con posibilidades de desarrollo profesional a largo plazo.

Se abrieron las inscripciones para carreras de la Fuerza Aérea. Foto: Argentina.gob.ar

Cuáles son los requisitos para ingresar a la Fuerza Aérea

Los postulantes a las carreras de oficial y suboficial deben cumplir una serie de condiciones generales. Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser argentino o argentina nativo/a o por opción.

Tener entre 17 y 24 años .

Ser soltero/a .

Contar con el secundario completo o estar cursando el último año.

Según la información proporcionada, los interesados podrán realizar la inscripción hasta el 27 de noviembre. Ante consultas sobre el proceso de ingreso, la Fuerza Aérea Argentina dispuso el correo ingreso@faa.mil.ar.

Cómo es la carrera de Oficial

La Carrera de Oficial tiene una duración de cuatro años y está orientada principalmente a la conducción, el liderazgo y la planificación de operaciones.

La formación académica incluye materias como matemática, física, aerodinámica, navegación aérea, administración, planeamiento estratégico, defensa nacional, derecho aeronáutico e inglés técnico.

A esto se suma una preparación militar que contempla liderazgo, táctica aérea, seguridad operacional, supervivencia, evasión y escape, instrucción de combate y defensa de instalaciones aeronáuticas.

Los cadetes también realizan entrenamiento físico y deportivo, con disciplinas como atletismo, tiro, boxeo, esgrima, pentatlón militar, básquetbol y fútbol. Durante la formación pueden participar de vuelos de familiarización, simuladores, campañas, ejercicios de supervivencia y maniobras tácticas.

Al finalizar, los oficiales pueden especializarse como pilotos de caza, transporte o helicóptero, además de desempeñarse en áreas como inteligencia, comunicaciones, vigilancia y control aéreo, defensa antiaérea, meteorología, tránsito aéreo y sistemas de aeronaves no tripuladas.

Cómo es la carrera de Suboficial

La Carrera de Suboficial tiene una duración de dos años y apunta a formar especialistas técnicos y operativos.

Los aspirantes reciben instrucción militar y una preparación técnica que puede incluir mecánica y electrónica aeronáutica, telecomunicaciones, radares, armamento, logística, sensores e imágenes y mantenimiento.

Entre las especialidades se encuentran Mecánico Aeronáutico, Electrónico Aeronáutico, Telecomunicaciones, Armamento y Explosivos, Sensores de Imágenes, Abastecimiento y Mecánico o Electrónico de Taller.

Los suboficiales pueden trabajar en el mantenimiento y reparación de aeronaves, operación de radares y sistemas de comunicación, gestión de equipos y apoyo técnico a las operaciones aéreas.

Inscripciones abiertas para carreras de la Fuerza Aérea. Foto: Ministerio de Defensa.

Oficial o suboficial: cuál es la diferencia

La principal diferencia está en el perfil de cada carrera. El oficial se prepara para ejercer funciones de conducción, liderazgo, administración y planificación, mientras que el suboficial se especializa en tareas técnicas y operativas fundamentales para el funcionamiento de los sistemas aeronáuticos.

Ambos recorridos ofrecen capacitación permanente y la posibilidad de desarrollar una carrera profesional dentro de la Fuerza Aérea Argentina, vinculada con la defensa y el ámbito aeroespacial. A lo largo de la formación, los integrantes también adquieren conocimientos específicos, desarrollan habilidades de trabajo en equipo y participan de distintas instancias de entrenamiento. De esta manera, cada trayectoria permite asumir responsabilidades diferentes y acceder a oportunidades de crecimiento y especialización dentro de la institución, de acuerdo con el área y la función elegida.