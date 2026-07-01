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Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este miércoles 1 de julio de 2026

Chequeá cómo se encuentra el estado del servicio de las líneas de Trenes Argentinos: Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este miércoles 1 de julio de 2026.
Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este miércoles 1 de julio de 2026. Foto: NA
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Consultá el estado del servicio de Trenes Argentinos hoy, miércoles 1 de julio de 2026. Si planeás viajar en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, Belgrano y/o San Martín, te recomendamos verificar las últimas actualizaciones oficiales con anticipación para evitar demoras o inconvenientes. Tené en cuenta la siguiente información para garantizar un traslado eficiente en tu día a día.

Tren Sarmiento hoy: cómo funciona el servicio

[06:32] Línea Tren Sarmiento circula con sus frecuencias habituales.

Qué servicios operan en el Tren Sarmiento y cuáles son sus estaciones

  • Once - Moreno: Once, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno.
  • Moreno - Mercedes: Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland, Mercedes.
  • Merlo - Lobos: Merlo, KM 34,5, Agustín Ferrari, Mariano Acosta, Maquinista Ricardo Cal, Marcos Paz, Zamudio, Hornos, Las Heras, Speratti, Zapiola, Empalme Lobos, Lobos.

Tren Mitre hoy: cómo funciona el servicio

[06:32] Línea Tren Mitre circula con sus frecuencias habituales.

Qué servicios operan en el Tren Mitre y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - Tigre: Retiro, Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez, Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá, Tigre.
  • Retiro - José León Suárez: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Drago, Urquiza, Pueyrredón, Miguelete, San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester, Chilavert, José León Suárez.
  • Retiro - Bartolomé Mitre: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Coghlan, Saavedra, Juan B. Justo, Florida, Cetrángolo, Bartolomé Mitre.
  • Villa Ballester - Zárate: Villa Ballester, Bancalari, Pacheco, Benavídez, Maschwitz, Escobar, Río Luján, Otamendi, Campana, KM 83, Zárate
  • Victoria - Capilla del Señor: Victoria, Schweitzer, El Talar, López Camelo, Garín, Maquinista Savio, Matheu, Zelaya, Los Cardales, Capilla del Señor.

Tren de la Costa hoy: cómo funciona el servicio

[06:32] Línea Tren de la Costa circula con sus frecuencias habituales.

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El Tren de la Costa es un ferrocarril urbano y turístico que recorre los municipio de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre en el norte del conurbano bonaerense. Las vías corren paralelas a la costa del Río de la Plata y atraviesa zonas residenciales y recreativas.

Cuáles son las estaciones del Tren de la Costa

El Tren de la Costa tiene un recorrido de 15,5 kilómetros de extensión con 11 estaciones, con las cabeceras Maipú, en el partido de Vicente López y Delta en el partido de Tigre.

  1. Maipú
  2. Borges
  3. Libertador
  4. Anchorena
  5. Barrancas
  6. San Isidro R
  7. Punta Chica
  8. Marina Nueva
  9. San Fernando R
  10. Canal
  11. Delta

Tren Roca hoy: cómo funciona el servicio

[06:32] Línea Tren Roca circula con sus frecuencias habituales.

Qué servicios operan en el Tren Roca y cuáles son sus estaciones

  • Plaza Constitución - La Plata: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet, Ringuelet, Tolosa, La Plata
  • Plaza Constitución - Ezeiza - Cañuelas: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Turdera, Llavallol, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Ezeiza // Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Carlos Spegazzini, Marcos Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas
  • Plaza Constitución - Glew / Alejandro Korn: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Adrogué, Burzaco, Longchamps, Glew, Guernica, Alejandro Korn
  • Plaza Constitución - Bosques - Gutiérrez (vía Temperley): Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, José Mármol, Rafael Calzada, Claypole, Ardigó, Florencio Varela, Zeballos, Bosques (estación de trasbordo) // Santa Sofía, Gutiérrez // Sourigues, Ranelagh, Villa España, Berazategui, Ezpeleta, Quilmes, Bernal, Don Bosco, Wilde, Villa Domínico, Sarandí, Santillán y Kosteki, Plaza Constitución
  • Temperley - Haedo: Temperley, Hospital Español, Santa Catalina, Juan XXIII, KM 34, Intendente Pedro Pablo Turner, De Elía, Tablada, San Justo, Ingeniero Santiago Brian, Haedo
  • Cañuelas - Monte: Temperley, Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Spegazzini, Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas, La Noria, Abbott, Monte
  • Alejandro Korn - Chascomús: Alejandro Korn, Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano, Gándara, Chascomús
  • Tren Universitario: La Plata, Arquitectura, Informática, Medicina, Periodismo, Diagonal 73, Policlínico, Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V, Hospital San Juan de Dios.

Tren San Martín hoy: cómo funciona el servicio

[06:32] Línea San Martín circula con sus frecuencias habituales.

Qué servicios operan en el Tren San Martín y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - José C. Paz / Pilar / Dr. Cabred: Retiro, Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William Case Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz, Sol y Verde, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred

Tren Belgrano Sur: cómo funciona el servicio

[06:32] Línea Belgrano Sur ramal Catán con demoras por niebla.

Qué servicios operan en el Tren Belgrano Sur y cuáles son sus estaciones

  • González Catán / Marinos del Crucero General Belgrano: Antonio Sáenz (Viaducto), Villa Soldati, Presidente Illia, Lugano, Villa Madero, Marinos Del Fournier, Tapiales // Ingeniero Manuel Castello / KM 12, Querandí, Laferrere, María Eva Duarte, Independencia, González Catán // Aldo Bonzi, María Sánchez de Mendeville, José Ingenieros, Justo Villegas, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Merlo Gómez, Libertad, Marinos del Crucero General Belgrano.
  • González Catán - Marcos Paz - Villars - Lozano: González Catán, 20 de junio, Marcos Paz, Villars, Lozano
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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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