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El tren San Martín busca mejorar la regularidad de sus servicios con la incorporación de una nueva locomotora

La incorporación de una tercera locomotora representa un refuerzo clave para la operación. El objetivo es ofrecer un servicio más estable para los miles de usuarios que utilizan el tren a diario para trasladarse a sus trabajos, centros de estudio, trámites o actividades recreativas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El tren San Martín suma una nueva locomotora para mejorar la regularidad de sus servicios.
El tren San Martín suma una nueva locomotora para mejorar la regularidad de sus servicios. Foto: Trenes Argentinos
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La tren San Martín dio un nuevo paso en su proceso de recuperación operativa con la incorporación de una nueva locomotora. De esta manera, el ramal pasa a contar con tres unidades tractivas en servicio, una mejora que permitirá ampliar el margen de planificación y avanzar hacia una mayor regularidad en las frecuencias.

Según informó Trenes Argentinos, la nueva unidad permitirá proyectar mejoras progresivas en la operación diaria, de acuerdo con la demanda de pasajeros y las condiciones de infraestructura disponibles. El objetivo es ofrecer un servicio más estable para los miles de usuarios que utilizan el tren a diario para trasladarse a sus trabajos, centros de estudio, trámites o actividades recreativas.

Más locomotoras y mejor planificación para el tren San Martín

La incorporación de una tercera locomotora representa un refuerzo clave para la operación de la línea. Contar con una mayor disponibilidad de material tractivo permite organizar los servicios con mayor previsibilidad, reducir el impacto de eventuales inconvenientes técnicos y mejorar la respuesta ante contingencias.

El tren San Martín suma una nueva locomotora para mejorar la regularidad de sus servicios. Créditos: Trenes Argentinos

Desde la empresa ferroviaria señalaron que esta mejora forma parte de una estrategia más amplia destinada a fortalecer la confiabilidad del servicio y optimizar los tiempos de circulación para los pasajeros.

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Emergencia Ferroviaria: las obras que transforman la red metropolitana

La llegada de la nueva locomotora se enmarca en el plan de inversiones impulsado desde junio de 2024, cuando el Gobierno nacional decretó la Emergencia Ferroviaria mediante el Decreto 525/2024.

Desde entonces, se ejecutaron numerosas obras en distintas líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Entre ellas se destacan la renovación integral de vías del ramal Tigre de la línea Mitre, la modernización del sistema de señales en el ingreso a Retiro y la actualización de infraestructura en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca.

La llegada de la nueva locomotora se enmarca en el plan de inversiones impulsado desde junio de 2024. Foto: Trenes Argentinos

Además, las líneas Sarmiento y San Martín fueron alcanzadas por trabajos de modernización del señalamiento, considerados fundamentales para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa de los servicios.

La compra de repuestos, clave para reducir fallas y demoras

Otro de los ejes centrales del plan de recuperación ferroviaria es la adquisición de repuestos destinados al mantenimiento preventivo del material rodante.

De acuerdo con Trenes Argentinos, el objetivo es disminuir los tiempos de inmovilización de trenes por desperfectos técnicos, una de las causas históricas de cancelaciones y demoras en la red ferroviaria metropolitana.

La disponibilidad de piezas y equipamiento especializado resulta fundamental para garantizar intervenciones más rápidas y eficientes, aumentando la confiabilidad de los servicios y mejorando la experiencia de los usuarios.

Qué respondió el Gobierno al informe de la AGN sobre la línea San Martín

A fines de junio, el Gobierno nacional respondió a un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que había detectado diversas irregularidades en la línea San Martín.

El objetivo es disminuir los tiempos de inmovilización de trenes por desperfectos técnicos. Foto: Wikipedia

Desde la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, sostuvieron que muchas de las observaciones realizadas por el organismo de control coinciden con los problemas estructurales que la actual gestión identificó al asumir y que motivaron la implementación de la Emergencia Ferroviaria.

Según detallaron, desde la declaración de la emergencia ya se concretaron más de 300 acciones vinculadas a infraestructura, material rodante, señalamiento, comunicaciones, sistemas de seguridad y mantenimiento.

En el caso específico de la línea San Martín, las autoridades destacaron la adquisición de repuestos críticos, la incorporación de equipamiento técnico para mantenimiento, la recuperación de material rodante, la modernización de sistemas de señalamiento y el avance en la implementación del sistema de frenado automático ATS.

Con este escenario de inversiones, obras y nuevas incorporaciones, la llegada de una locomotora adicional aparece como una medida concreta para mejorar la operación diaria del tren San Martín y avanzar hacia un servicio más confiable para los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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