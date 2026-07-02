Falla eléctrica en el Tren Sarmiento: ¿cuándo se reanudará el servicio completo tras la interrupción?

Un tren de la línea Sarmiento atropelló una camioneta. Foto: trensarmiento.com.ar

El Tren Sarmiento se encuentra con recorrido reducido debido a una formación que quedó en medio de las vías ante una falla eléctrica que afectó el servicio.

La reanudación del servicio completo está programada para después de las 18 horas.

Servicio reducido del Tren Sarmiento. Foto: APP Trenes Argentinos

Hasta el momento, la línea funciona con servicio reducido desde Once a Castelar, afectando el final del recorrido en la zona Oeste del Conurbano.

La restricción ya había sido comunicada previamente a las 12.46, cuando se informó que la falla impedía la circulación normal de las formaciones hacia el oeste del recorrido, entre Castelar y Moreno.

La línea Sarmiento suma un nuevo servicio diferencial, con comodidades de primera y un recorrido que se completa en menos de 2 horas. Foto: argentina.gob.ar

La situación afecta a miles de pasajeros que utilizan diariamente la línea Sarmiento para viajar entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano bonaerense, quienes debieron reorganizar sus traslados o recurrir a medios de transporte alternativos.