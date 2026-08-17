Cuándo es el próximo feriado y cuántos fines de semana largos quedan en Argentina en 2026: el calendario completo

Calendario de feriados. Foto: Pexels

Después del feriado del 17 de agosto, todavía quedan cuatro fines de semana largos en Argentina antes de que termine el 2026. En ese sentido, los ciudadanos se preguntan cuáles son las fechas ideales para organizar una escapada o unas mini vacaciones.

El feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín marcó el último descanso largo del invierno, pero no será el último del año. De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales, los argentinos todavía tendrán cuatro fines de semana largos antes de comenzar 2027.

Las próximas fechas ofrecen oportunidades para planificar viajes cortos, recorrer destinos turísticos o simplemente disfrutar de algunos días de descanso. Entre ellas se destaca el fin de semana extralargo de diciembre, que permitirá un receso de cuatro días consecutivos.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Tras el feriado nacional de agosto, el calendario oficial contempla los siguientes fines de semana largos:

10, 11 y 12 de octubre (sábado, domingo y lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

21, 22 y 23 de noviembre (sábado, domingo y lunes): Día de la Soberanía Nacional.

5, 6, 7 y 8 de diciembre (sábado a martes): fin de semana extralargo por la combinación del día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado nacional del martes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

25, 26 y 27 de diciembre (viernes, sábado y domingo): Navidad.

Estos descansos representan una buena oportunidad para realizar escapadas de turismo, visitar familiares o aprovechar promociones de transporte y alojamiento que suelen aparecer con anticipación.

Se viene una nueva jornada de descanso para los argentinos según el calendario oficial. Foto: Radio Pichincha

Calendario oficial: cuáles son los próximos feriados nacionales

Además de los fines de semana largos, las fechas que restan en el calendario oficial son:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Como ocurre cada año, los fines de semana largos generan un importante movimiento turístico en todo el país. Destinos de cercanía, localidades de la Costa Atlántica, la Patagonia, las sierras de Córdoba, el Litoral y las regiones vitivinícolas suelen registrar un incremento en las reservas durante estas fechas.

Por ese motivo, quienes tengan pensado viajar durante alguno de los próximos feriados nacionales pueden beneficiarse si organizan su escapada con anticipación, especialmente para el fin de semana largo de diciembre, que suele ser uno de los más demandados del año y marca el inicio de la temporada de vacaciones de verano.