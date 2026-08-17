El Paso Cristo Redentor reabre tras más de un mes cerrado por fuertes nevadas: cómo funcionará y quiénes tendrán prioridad

El Paso Cristo Redentor reabre tras más de un mes cerrado por fuertes nevadas. Foto: NA

Tras más de un mes de cierre debido a las intensas nevadas que afectaron la alta montaña mendocina, el Gobierno anunció la reapertura progresiva del Paso Internacional Cristo Redentor, uno de los corredores fronterizos más importantes entre Argentina y Chile para el transporte de cargas y el comercio exterior.

Cómo será la reapertura del Paso Cristo Redentor

De acuerdo con la información oficial, la habilitación se realizará de manera escalonada y estará destinada exclusivamente al transporte de carga terrestre durante los primeros días de funcionamiento.

Los trabajos para reabrir el Paso Cristo Redentor después de las intensas nevadas. Créditos: NA

Entre el martes 18 y jueves 20 de agosto, los camiones podrán circular únicamente desde Argentina hacia Chile, en el horario de 09:00 a 21:00 de Argentina (08:00 a 20:00 de Chile), con destino hasta la localidad chilena de Guardia Vieja.

Las autoridades indicaron que tendrán prioridad aquellos transportistas que se encuentran documentados en la playa de estacionamiento del ACI Uspallata, donde permanecían a la espera de la reapertura del corredor internacional.

Prioridad para camiones y restricciones al turismo

Durante el viernes 21 y sábado 22 de agosto se permitirá exclusivamente el tránsito de camiones desde Chile hacia Argentina, también entre las 09:00 y 21:00 de Argentina (08:00 a 20:00 de Chile), hasta Uspallata. Según precisaron desde el Comité del Sistema Cristo Redentor, una vez concluida esta etapa de reorganización del flujo vehicular, el paso retomará su funcionamiento habitual con circulación en ambos sentidos.

El viernes 21 y sábado 22 de agosto se permitirá exclusivamente el tránsito de camiones desde Chile hacia Argentina. Foto: NA (Gonzalo Calvelo)

Desde la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras remarcaron que las condiciones de seguridad continúan siendo un factor determinante para la normalización de las operaciones. En ese marco, y tras una reunión conjunta entre las coordinaciones argentina y chilena del sistema fronterizo, se resolvió suspender temporalmente el turismo interno desde Uspallata para priorizar el tránsito de cargas.

Asimismo, el organismo informó que más adelante se darán a conocer las condiciones de apertura para vehículos particulares, ómnibus y demás medios de transporte vinculados al turismo, así como los horarios de circulación que permitirán restablecer plenamente la actividad en la zona.

Un corredor estratégico para el comercio entre Argentina y Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor constituye un enlace clave para el intercambio comercial entre ambos países. El corredor conecta el departamento mendocino de Las Heras con la ciudad chilena de Valparaíso y es utilizado a diario por miles de camiones que transportan mercaderías hacia los puertos del océano Pacífico.

El Paso Internacional Cristo Redentor constituye un enlace clave para el intercambio comercial entre ambos países. Foto: NA

Su prolongado cierre, provocado por las fuertes nevadas registradas durante el invierno en la cordillera, generó complicaciones logísticas y demoras en el transporte de mercancías. Por ese motivo, la reapertura gradual del sistema fronterizo representa un paso fundamental para normalizar la circulación de cargas y recuperar el ritmo habitual de una de las principales vías de conexión terrestre entre Argentina y Chile.