Asado gratis, vaquillonas a la reja y show de Amar Azul: dónde y cuándo será la gran fiesta en Buenos Aires

Alvear cumple 157 años y lo festeja con 10 vaquillonas al asador y un show de Amar Azul. Foto: prensa/Spotify.

General Alvear, ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires, celebrará su 157° aniversario con tres días de actividades totalmente gratis que incluirán shows de música, desfiles, una feria de emprendedores y uno de los eventos más esperados: 10 vaquillonas a la reja para compartir con vecinos y turistas.

Los festejos se desarrollarán entre el 24 y el 26 de julio en el predio del Ferrocarril, mientras que el programa se completará el 2 de agosto con una gran jineteada organizada por la Agrupación Gauchos Peregrinos.

El gran atractivo: asado gratis para todos

El momento más esperado será el domingo 26 de julio, cuando los asadores de la Agrupación Gauchos Peregrinos prepararán 10 vaquillonas a la reja, cocinadas a fuego lento, que serán distribuidas de manera gratuita entre quienes participen de la celebración.

Además del tradicional almuerzo criollo, durante toda la jornada habrá espectáculos en vivo, talleres, danzas, una feria con más de 150 artesanos locales y regionales, food trucks y un parque de diversiones para toda la familia. Lo mejor: el cierre musical estará a cargo de Amar Azul.

Alvear cumple 157 años y lo festeja con 10 vaquillonas al asador. Foto: prensa.

Cómo será el cronograma de la fiesta

Viernes 24 de julio

La celebración comenzará con el acto protocolar por el aniversario y el tradicional Fogón Criollo. Durante la noche se presentarán:

Taller de la Escuela Municipal de Música, dirigido por Miguel Caram.

Bauti y su Teclado.

Agustín Pardo.

Sábado 25 de julio

La jornada incluirá el tradicional Desfile Cívico-Militar, además de un amplio programa artístico con:

Desfile de moda gaucha.

Escuela Municipal de Música.

Ballet Ítalo-Argentina.

Taller Municipal de Folklore.

Grupo Senderos.

Grupo Huellas.

Grupo Pasos.

Zumba Pipi.

Ballet Folklórico General Alvear.

Esencia Nativa.

Dennise y La Banda.

Konne.

El cierre estará a cargo del grupo El Inicio, mientras comenzarán a encenderse los fogones para cocinar las vaquillonas.

Alvear cumple 157 años y lo festeja con 10 vaquillonas al asador. Foto: prensa.

Domingo 26 de julio

Desde las 11 comenzarán las actividades en el escenario principal con presentaciones de músicos, ballets y talleres municipales. Entre los artistas confirmados figuran:

Daniel Reyna y el Taller de Payadores y Músicos Bonaerenses.

Las Torres.

Braian Gibert.

Taller Municipal de Tango.

Maktub.

Danzarte.

Iris Marano.

Grupo Folklórico Posta Bermejo.

Grupo Coreográfico Saladillo.

Ballet Ucraniano Azul de Olavarría.

Contratiempo.

Agustín Pardo.

Quimbay.

Al mediodía se realizará el esperado almuerzo con las tradicionales vaquillonas a la reja, seguido por más espectáculos durante toda la tarde y el gran cierre con Amar Azul.

La celebración termina con una gran jineteada

Las actividades por el aniversario concluirán el 2 de agosto con una gran jineteada organizada por la Agrupación Gauchos Peregrinos.

La jornada incluirá pialada de terneros, procesión por el campo de doma, monta de ovejas para chicos, almuerzo criollo, sobremesa folklórica, ruedas de cuero tendido y grupa surera, además de la definición de los mejores jinetes de la competencia.