Vuelven a funcionar las líneas de tren Mitre y Sarmiento tras las obras: qué vías fueron mejoradas

Trabajos en línea Sarmiento y Mitre. Foto: Trenes Argentinos.

Durante el fin de semana largo, el Gobierno nacional llevó adelante una serie de obras de infraestructura en las líneas Mitre y Sarmiento con el objetivo de mejorar la seguridad operacional y continuar con la modernización del sistema ferroviario.

Los trabajos fueron ejecutados por Trenes Argentinos Infraestructura entre el 9 y el 12 de julio, en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Según trascendió, las intervenciones buscaron optimizar las condiciones de circulación de los trenes y disminuir los riesgos operativos.

Obras en la línea Mitre

En la línea Mitre, las tareas se concentraron en el ramal Tigre, donde se renovaron 1.000 metros de vías entre el paso a nivel Ramallo y el paso bajo nivel Larralde, en el barrio porteño de Núñez. Además, se reemplazó un enlace ferroviario en San Isidro y se realizaron trabajos de restauración en el paso a nivel Belgrano, ubicado en esa localidad.

Trabajos en línea Sarmiento y Mitre. Video: Trenes Argentinos.

Desde el Gobierno destacaron que, hasta el momento, ya se renovaron 33 kilómetros de vías, 13 cuadros de estación, 22 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas en el ramal Tigre.

Las autoridades remarcaron que la renovación de los 40 kilómetros de vías es una obra prioritaria, ya que los rieles y durmientes superan los 40 años de antigüedad, presentan un importante nivel de desgaste y obligan a aplicar restricciones de velocidad que afectan la regularidad del servicio con demoras y cancelaciones.

Obras en la línea Sarmiento

En la línea Sarmiento, en tanto, se realizaron trabajos de señalamiento y obras civiles en las estaciones Morón y Ramos Mejía, además de otras intervenciones a lo largo del corredor.

Las tareas incluyeron el recambio de aparatos de vía en Caballito, el acondicionamiento de señales en Liniers, la modernización de la mesa de mando de la cabina de Castelar y el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

Trabajos en línea Sarmiento y Mitre. Foto: Trenes Argentinos.

Paralelamente, continúan las obras de renovación en las estaciones Morón y Ramos Mejía, donde se remodelan los edificios principales, los accesos y los sanitarios. También se construyen nuevos andenes y se actualizan las instalaciones eléctricas, sanitarias y de iluminación.

Una vez finalizadas las tareas previstas para el fin de semana largo, los servicios de las líneas Mitre y Sarmiento retomaron su funcionamiento con sus frecuencias habituales.